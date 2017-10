Ce înseamnă munca la domiciliu

„Am copil mic și am preferat să muncesc de acasă. Când mi-e lumea mai dragă, mă pomenesc cu șefa… în control. Chiar dacă ea spune că e obligată prin lege să mă controleze, mie mi se pare o exagerare să dai buzna în casa omului, de parcă nu aș ști ce am de făcut!” – ni s-a plâns o cititoare.„Au statut de salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la propria locuință, responsabilitățile specifice funcției pe care o dețin“ precizează Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă. Evident, avantajul este că în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu care le revin, salariații cu munca la domiciliu nu stau sub ochii șefilor și, în plus, își pot stabili singuri programul de lucru. Asta nu înseamnă însă că angajatorul nu are dreptul să verifice activitatea salariatului, dar poate face acest lucru numai în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă. Drepturi. De precizat că angajatul care muncește de acasă beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Însă, prin contractele colective de muncă și/sau prin con-tractele individuale de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu, care trebuie să respecte legislația în vigoare.