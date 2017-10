Ce înseamnă muncă forţată, în ziua de azi?

Ce înseamnă muncă forțată, în ziua de azi?

„Am o fată în vârstă de 27 de ani, tot ce și-a găsit de lucru nu-i place. Nu mai pot s-o țin, i-am găsit eu ceva de lucru, dar nu vrea. Obraznica m-a amenințat că n-am voie s-o trimit forțat la muncă, nu mai e ca pe vremea bunicii. Puteți să-mi spuneți și mie ce înseamnă muncă forțată în ziua de azi?” – întreabă o cititoare.v v vManuela Marcu, specialist în probleme de muncă, ne-a confirmat că potrivit actualei legislații, orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Mai mult, nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Și, pe deasupra, orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea condițiilor de mai sus este nul de drept.De precizat că termenul muncă forțată însemnă orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Există însă și situații când activități de forță majoră, impuse de de autoritățile publice, nu constituie muncă forțată.