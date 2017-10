Ce-i impută lui Mazăre indignaţii Constanţei?

1

adaugati formalitatile pentru obtinerea ajutorului la caldura.

M-am uitat nitel pe formularele alea ce trebuie completate pentru RADET si primarie si m-am crucit. M-a surprins faptul ca familiile -cu venituri sub 788 lei/persoana- , nu vor primi ajutoare daca au depozite bancare de peste 3000 lei. In felul asta, guvernul/RADET si primaria, descurajeaza economiile populatiei (cu efecte malefice asupra bancilor si economiei generale) si incurajeaza golania. Iresponsabilitatea. Pe cei care cheltuiesc toti banii, fara sa incerce sa faca economii. Cel care incearca sa adune un ban cinstit -cu multe greutati- este amendat de neocomunisti la ajutoare. Dar, daca ratiunea este ca banii primiti din dobinzi sa fie folositi la plata impozitelor, stiti la ce sume se platesc dobinzi lunare de 25-200 lei, atit cit este ajutorul pentru caldura? Mai rectificati din sumele alea, ca va rid si curcile. (Doar se stie ca in Romanik, bancile platec cele mai mici dobinzi la depozite si percep cele mai mari comisionae la imprumuturi si alte servicii bancare. Unele servicii bancare ce nici nu sunt platite in restul UE.) Apoi, mai este o problema. Daca ai banii in valuta, cursul valutar te poate face intr-o luna posesorul unei sume de bani(in lei), iar luna urmatoare sa ai mai mult sau mai putin. Se trebuia precizata si suma in valuta. Dar cum va verifica guvernul/primaria sumele respective? Depunerile bancare, se bucura de statutul de confidentialitate. Sa intelegem ca in Romanik (sau Cta) adm. poate intra oricind in evidentele bancare si sa extraga toate cifrele pe care le doresc? Halal confidentialitate! Dar lucrurile nu se opresc aici. Cererea (tip) nu-i valabila daca nu este insotita si de alte... "acte": copie xerox de pe buletin (CI) si copie de pe contractul de cumparare. De ce? Ce rost au aceste hirtoage in plus? Datele personale de pe cerere pot fi verificate prin confruntarea cu cartea de imobil. Atunci? Ce rost mai are copia de pe CI? De ce simplu, daca se poate si complicat? Apoi copia de pe CI impreuna cu copia de pe act, este suficienta ca un mafiot sa inceapa actele pentru furtul apartamentului, la un notar veros. Iar Constanta nu duce lipsa de asa ceva. (Parca este si un proces pe rol cu mafiotii primariei care au afaceri ilegale cu terenuri.In frunte cu... primarul?!!!!) Se stie ca au fost mai multi indivizi prinsi ca falsifica actele de vinzare ale apartamentelor batrinilor singuri. (Care lucrau in banda.) Uite de unde descopera ei victimile. Caci aia, sunt doar echipa din teren. Creierul operatiei este in adm. publica, unde se are acces la date confidentiale. Cu ce drept se cere copia de pe actul de proprietate a apartamentului? Pentru ce? Pina cind guvernul si primaria nu vor corecta aceste greseli (modificarea sau disparitia sumei de bani depusi in banca, eliminarea necesitatii copiei de pe CI si -mai ales- a actului de proprietate, nu ma intereseaza pomenile primariei!) Sa nu credeti, tovarasi PSD-isti, ca daca PDL greseste la guvernare (greseli care se potrivesc ca o manusa cu nevoile voastre; de altfel ati si guvernat impreuna, nu?) voturile pierdute de ei se vor contabiliza -automat- la voi. Mai este si Diaconescu pe eshikier! Veti ramine -mai departe- in opozitie, daca nu va veti corectati greselile!