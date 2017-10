Ce gătim astăzi

Vinete umplute. Ingrediente: o vânătă medie, jumătate ceapă tocată, 2 căței de usturoi, tocați mărunt, 100 g de dovleac, tăiat cubulețe, jumătate tulpină de țelină Apio, tocată, o roșie, tocată cuburi, un ardei gras, tocat cuburi, 200 g de brânză sărată, fărâmițată, câteva frunze de busuioc, tocate, plus frunze întregi pentru ornat, ulei Costă d’Oro Omega, pentru uns legumele. Mod de preparare. 1. Taie vânăta în jumătăți pe lungime. Curăță-i miezul, păstrând o crustă de aproximativ 3 cm. Toacă miezul și lasă-l deoparte. 2. Preîncălzește cuptorul la 200° C. Pune dovleacul, ardeiul și roșia într-o tavă, stropește-le cu ulei Costă d’Oro Omega din belșug și amestecă-le bine. Pune și crustele de vinete printre legume. Coace-le 30-40 de minute sau până se înmoaie, apoi lasă-le deoparte. 3. Într-o tigaie mare nonaderentă, încinge puțin ulei și călește ceapa și usturoiul până se înmoaie. Adaugă legumele tocate, amestecă-le câteva minute în tigaie, apoi umple vinetele cu ele. Presară brânză deasupra și mai dă vinetele la cuptor 10 minute, până când toppingul se rumenește.Friptură de curcan. Dacă nu-ți place curcanul, poți folosi această rețetă și pentru pui. Ingrediente: un curcan întreg (aproximativ 5 kg), 3 sferturi ceașcă cu ulei de măsline, 3 linguri cu usturoi pisat , 2 linguri cu rozmarin proaspăt, tocat mărunt, o lingură cu busuioc proaspăt, tocat mărunt, o linguriță cu piper negru măcinat, sare după gust. Preparare: Încălzește cuptorul la 165 de grade. Într-un bol, amestecă uleiul de măsline cu usturoiul, rozmarinul, busuiocul, piperul și sarea. Spală curcanul la suprafață și în interior; lasă-l la scurs, apoi folosește prosoape din hârtie pentru a-l usca. Îndepărtează bucățile mari de grăsime, dacă există. Dezlipește cu grijă pielea de pe pipt, astfel încât să poți condimenta sub pielea pieptului. Aplică apoi cu mâna amestecul de condimente sub piele. Folosește scobitori pentru a fixa pielea, astfel încât carnea pieptului să nu fie expusă. Aplică restul de condimente pe toată suprafața curcanului, dar și în interior.Așază apoi curcanul îmtr-o tavă pentru friptură, cu grilaj. Toarnă o ceașcă cu apă în tavă. Pune la cuptor, la foc mediu, și lasă timp de 3 sau 4 ore, până ce carnea este fragedă, sau dacă folosești un termometru pentru gătit, lasă până când temperatura curcanului în interior ajunge la 80 de grade Celsius. Se servește cu sos de roșii.Desert rapid. Ingrediente: mere, franzelă, unt, rom, zahăr, scorțișoară. Mod de preparare: Merele necurățate de coajă se spală și li se scoate așa-zisul cocean fără să se spargă la bază. Într-o tigaie de teflon se pun felioare de franzelă unse cu unt. Pe fiecare se așază câte un măr. Se pun în fiecare măr câte o linguriță de zahăr și jumătate de linguriță cu unt netopit. Se dau la cuptor pentru circa 20 de minute să se coacă. Se servesc calde, stropite cu o linguriță de rom sau presărate cu zahăr cu scorțișoară.