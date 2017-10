Ce gătim astăzi

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mic dejun grecesc. Ingrediente: 150 g iaurt grecesc, 20 g miere, 30 g nuci și migdale crude. Mod de preparare: Într-un pahar potrivit de înalt, turnați puțină miere. Adăugați iaurtul, nucile și migdalele crude, apoi garnisiți cu restul de miere de albine. Evitați să folosiți migdale prăjite pentru că au sare și schimbă gustul iaurtului. Puteți folosi fructe confiate în miere de albine: smochine, cireșe etc, în loc de nuci și migdale. Iaurtul grecesc este comercializat sub denumirea de “iaurt grecesc” sau “olimpus” în supermarketuri. Se poate prepara și acasă din iaurt gras, lăsat la scurs în tifon câteva ore. Atenție să nu îl lăsați prea mult, pentru că devine brânză. Păstrăv cu rozmarin. Ingrediente: 3 păstrăvi, curățați, 6 felii de Speck, 3 căței de usturoi, tocați, o lămâie, tăiată felii, jumătate lămâie, pentru stors, o pungă de rozmarin proaspăt, o mână de ciuperci de pădure (trâmbița piticului), deshidratate (se găsesc în hipermarketuri). Ingrediente pentru piure: 3 cartofi dulci, tăiați în bucăți, o lingură de pesto, 2 căței de usturoi, zdrobiți, felii de lămâie și salată, pentru servit. Preparare: Se încinge cuptorul la 180 C. Se umplu peștii cu rozmarin, usturoi și ciuperci. Se învelește fiecare păstrăv în două felii de Speck și se stropește pe ambele părți cu ulei de măsline. Se pun peștii într-un vas termorezistent, pe un pat de lămâie și rozmarin. Se presară restul de usturoi, ciuperci și rozmarin, apoi se stoarce deasupra jumătate de lămâie. Se dau la cuptor 30-40 de minute, până când s-au pătruns, iar Speckul a devenit crocant. Prăjitură chinezească. Ingrediente: 250 g unt sau margarină, 250 g zahăr, 250 g nuci măcinate, 6 ouă, 100 g făină. Preparare: Se freacă untul sau margarina cu zahărul. Se adaugă nuca măcinată și 6 albușuri bătute spumă, apoi făina. Se coace compoziția în tava unsă și tapetată. Se freacă separat gălbenușurile cu 200 g zahăr și se toarnă în tavă. Se adaugă peste cealaltă compoziție și se ține la cuptor până când gălbenușurile se întăresc. După ce se scot din cuptor se rade ciocolată desupra sau se face o glazură din apă și cacao.