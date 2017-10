Ce gătim astăzi

Șalău cu pesto la grătar. Carnea de pește răpitor, fermă în textură și consistență, frăgezită într-un amestec de pesto, usturoi și limetă, și friptă pe grătar are o prospețime deosebită. Servit cu o salată mixtă cu grapefruit, această delicatesă light este o bucurie gustativă garantată. Ingrediente: 2 fileuri de șalău cu tot cu piele, 3 linguri de sos pesto, 3 căței de usturoi, o limetă, 200 de grame de salată verde mixtă, un grapefruit, 2 linguri sos de soia, 2 linguri oțet balsamic. Preparare: Curățați și tocați usturoiul. Extrageți sucul din limetă. Amestecați pesto-ul cu usturoiul și sucul de limetă într-un castron. Turnați amestecul de marinată peste fileurile de pește. Întindeți marinata pe ambele părți. Introduceți peștele la rece pentru 15-20 de minute. Până se marinează peștele, faceți o salată. Decojiți grapefruitul și înlăturați pielițele albe. Tăiați feliile de fruct în două, pe lungime. Amestecați salata mixtă cu grapefriutul. Încingeți grătarul. Prăjiți peștele pe ambele părți. Amestecați sosul de soia cu oțetul balsamic. Așezați salata în două platouri de servire. Turnați sosul soia-balsamic peste. Se servește cu salata cu grapepfruit. Această rețetă poate fi făcută și cu alt pește răpitor, de exemplu, bibanul.Prăjitură rapidă, fără foc. Desert modern, o prăjitură rapidă din familia checului, coaptă în cană, la microunde, gata pentru a fi servită alături de o cafea sau o cană cu lapte. O compoziție de bază la care se pot adăuga, după gust, stafide și/sau fructe confiate, nuci, alune, migdale etc. Ingrediente: 3 linguri de făină, 2 linguri de cacao, 3 linguri de zahăr, un plic zahăr vanilat, un sfert linguriță praf de copt, jumătate linguriță scorțișoară, măcinată, 3 linguri unt topit (sau ulei), 2,5 linguri de lapte, un ou, un pic de sare, 2 linguri zahăr pudră sau frișcă bătută (opțional). Preparare: Amestecați într-o farfurie adâncă (bol) făina cu pudra de cacao, zahărul, zahărul vanilat, scorțișoara, sarea și praful de copt. Adăugați oul, laptele și untul topit (sau uleiul). Amestecați bine până obțineți un amestec cleios și lucios. Dacă doriți, adăugați, după gust: stafide, nuci, fulgi de ciocolată etc. Turnați compoziția într-o cană mare (de supă). Introduceți cana în cuptorul cu microunde, la putere mare (min. 500 w) pentru trei minute. Prăjitura în cană se servește imediat, direct din cană, opțional pudrată cu zahăr sau alături de o lingură de frișcă bătută.