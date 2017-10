Ce gătim astăzi

Friptură de pui cu muștar și tarhon. O rețetă inedită, plină de arome franțuzești care dau puiului fript un gust nou, deosebit. Puiul astfel fript este ideal pentru a fi servit musafirilor, dar și pentru a realiza sandvișuri din carnea rămasă. Ingrediente: un pui mediu, 3 linguri de unt gras, la temperatura camerei, 2 linguri de muștar (preferabil de Dijon), o lingură zdravănă de tarhon uscat, 2 căței de usturoi, o ceapă mică, o linguriță harissa, o lingură rasă de sare, linguriță rasă de piper măcinat mare. Preparare: Încingeți cuptorul la 170 de grade Celsius (foc mediu). Curățați puiul, apoi curățați și pisați usturoiul într-o pastă fină. Amestecați untul cu muștarul, harissa, usturoiul pisat, tarhonul, sarea și piperul. Desprindeți cu grijă, folosind degetele, pielea de pe pieptul puiului și introduceți o parte din amestecul obținut sub piele. Ungeți cu restul amestecului puiul pe interior și exterior. Puneți ceapa curățată în cavitatea puiului. Introduceți puiul la cuptor pentru 60-90 de minute (în funcție de mărime). În general, timpul de coacere la cuptor se calculează cu 45 de minute per kilogram. Puiul cu tarhon și muștar se servește fierbinte, cu garnituri pe bază de legume sau orez și salate. Friptura rece este ideală în sandvișuri cu salată și maioneză. Dacă puiul are tendința de a se arde pe anumite porțiuni (din cauza muștarului), acoperiți părțile în cauză, în etapa finală a preparării, cu folie de hârtie pergament.Budincă de fructe. Ingrediente: 6 ouă mari, 150 g făină, 150 g zahăr, 150 g unt, 1/2 kg mere, cireșe, vișine, 20 ml rom, 30 g griș sau pesmet, vanilie. Mod de preparare: Merele, curățate de coajă, se rad prin răzătoarea cu găuri mari; vișinele și cireșele se rup în jumătăți și se curăță de sâmburi (sau sâmburii se scot cu cleștele special). Fructele se presară cu grișul sau pesmetul și se amestecă bine, imediat ce au fost pregătite, ca să le absoarbă lichidul. Zahăr nu se pune peste ele (prin topire,scoate zeama din fructe). O formă cu baza mai mare (cratiță de 2,5 l) se unge cu margarină solidă și se tapetează bine cu făină. Albușurile se bat spumă tare și se adaugă apoi zahărul tos împreună cu romul. Se bat în continuare, până se întărește din nou spuma și se adaugă apoi toate gălbenușurile și untul topit, dar rece. Se amestecă de câteva ori, prin răsturnare (cu telul), se pune toată făina cu zahărul vanilat și se amestecă ușor, tot prin răsturnare, numai de nouă-zece ori, ca să se încorporeze făina. Se toarnă jumătate din compoziție în forma tapetată, se presară repede fructele și peste fructe, restul compoziției, apoi se nivelează. Cratița se introduce în cuptorul încălzit la foc mijlociu cu 30 minute înainte, unde se lasă circa 50 de minute. Nu se deschide cuptorul 20 minute, după care se mai poate reduce focul, în cazul în care cuptorul rumenește prea tare. Când budinca este gata se trece cu cuțitul pe marginea ei, se pune platoul deasupra și se răstoarnă. Se pudrează cu zahăr și se servește caldă sau rece, în funcție de preferințe.