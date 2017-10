Ce factori afectează ajutorul de şomaj

Ce factori afectează ajutorul de șomaj

Doamnă Nina Arnăut, nici vorbă că indemnizația de șomaj se acordă tuturor persoanelor care au acest drept în sumă fixă. Potrivit Mihaelei Crivea, specialist în probleme de muncă, acest ajutor se acordă în funcție de câți ani a contribuit fiecare la fondul de șomaj. De asemenea, dacă angajatorul nu și-a plătit dările către stat, deși salariatul nu are nicio vină, tot el este cel care va suferi, în sensul că nu va avea dreptul la ajutorul de șomaj. Dacă, între timp, firma își plătește datoriile, atunci lucrurile revin la normal și angajatul primește ajutorul de șomaj, fiecare în funcție de cât a cotizat: timp de șase luni, dacă s-a cotizat cel puțin un an sau dacă e vorba despre un absolvent de liceu sau facultate; timp de nouă luni, dacă s-a cotizat cel puțin cinci ani; 12 luni, dacă s-au depășit zece ani.Important! Dosarul pentru șomaj trebuie să cuprindă: actul de identitate, de studii și calificare sau adeverința de absolvire, certificatul de naștere, de căsătorie sau, dacă este cazul, hotărârea de divorț, adeverința medicală, act eliberat de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizați venituri sau rea-lizați din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (valabil 90 de zile de la data eliberării), plus decizia de încetare a contractului individual de muncă.