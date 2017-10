Ce faci dacă stai la bloc, iar vecinii nu vor căldură?

De teama facturilor mari la întreținere și sub scuza că a venit primăvara, iar RADET oricum nu ține cont de temperaturile exterioare și… pompează în același ritm, unii locatari închid când cred ei de cuviință și pentru ore în șir vana de căldură de la subsolul blocului. Acest "tupeu" este aspru judecat de lo-catarii puși în fața faptului împlinit, declanșând adevărate scandaluri în majoritatea asociațiilor de proprietari.Pe de altă parte, s-a constatat că metoda reduce semnificativ costurile cu căldura în blocurile fără repartitoare, care pot scădea cu circa 30 la sută dacă vana rămâne închisă timp de șase ore. Obiceiul nu datează de ieri, de azi…, iar dacă se recurge la această metodă de comun acord, mai e cum mai e, chiar dacă mai apare câte un "Gigă Contra", căci scopul stopării căldurii este fie realizarea de economii, fie sta-bilizarea unei temperaturi optime în apartamentele fără repartitoare. Când însă fie un reprezentant al asociației, fie unul dintre locatari "îndrăznesc să oprească pe șest căldura", ținându-i pe ceilalți cu orele în frig, chiar și cu prețul unor economii evidente, se declanșează interminabile scandaluri, care se lasă cu reclamații la primărie, OPC, chiar și la poliție." (P. Claudia)." (Florena Ibraim)." (O. Trifu).Președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, ne-a confirmat că închide-rea căldurii de la subsolul blocului reduce substanțial costurile cu căldura, iar experimentele au demonstrat, de exemplu, că după șase ore de stopare a agentului termic, se pot face economii de circa 30 la sută. Ceea ce nu știu mulți locatari este că o asemenea decizie nu se ia în nume personal, ci doar cu acordul proprietarilor. Cât privește metoda în discuție, este o soluție în primul rând pentru asociațiile fără repartitoare, căci acolo unde există, fiecare închide robineții termostat ca să facă economie. Desigur, dacă se doresc economii mai mari, se poate închide și vana, căci în intervalul respectiv nu se înregistrează nici consum, nici pierderi: "Procedeul este simplu, nu afectează instalațiile comune și constă pur și simplu în închiderea căldurii de la robinetul general câte ore doresc proprietarii, de obicei pe tur, ca să rămână sub presiune pe retur, așa că temerile unora privind eventualele pagube nu sunt justificate. Toți președinții de asociații cu care am discutat au recunoscut că practica este veche, utilizată în special primăvara și toamna, când vremea nu este foarte rece și că dacă se acționează… pe șest, scandalurile sunt iminente.