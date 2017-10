Veterinarul pe recepție

Ce faci dacă pisica refuză mâncarea

„Am o pisicuță persană micuță, nu știu dacă are un an, la care țin ca la ochii din cap. De vreo săptămână, nu prea are poftă de mâncare. Ce m-a pus pe gânduri e că, deși salivează, refuză și ce îi place ei cel mai mult. Mă poate ajuta veterinarul cu un sfat? Vă mulțumesc, Victoria Bulgaru”.De regulă, un diagnostic corect poate fi pus după ce se consultă animalul, ne-a spus medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Revenind la cazul de față, este posibil ca, după simptomele prezentate, să fie nevoie de analize de laborator pentru a se afla adevărata cauză, căci există indicii că pot fi probleme renale, hepatice, o toxiinfecție alimentară sau alte boli specifice felinelor.