Veterinarul pe recepție

Ce faci dacă pisica a umplut casa de purici

„Este prima oară când cresc o pisică în casă. Am adus-o pe iarnă în casă, e sterilizată, vaccinată, tot ce trebuie. Problema e că de când i-am dat voie să iasă pe-afară, mi-a umplut casa de purici. Am încercat s-o spăl, dar face urât, m-a zgâriat. Plus că nu mai e așa de prietenoasă ca înainte, simte că avem ceva cu ea. Nu i-am schimbat boabele, dar nu sunt de la aceeași firmă, dar mă gândesc s-o hrănesc cu altceva, cu toate că poftă de mâncare văd că are. Mi-a dat un vecin o soluție, dar fără efect. Îmi poate spune și mie veterinarul care e cea mai bună soluție împotriva puricilor la pisici? Cu mulțumiri, Damian”.v v vAvând în vedere situația relatată, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu consideră că cel dintâi lucru care trebuie făcut în asemenea împrejurări este deparazitarea corectă a pisicii. Atenție, însă, va trebui să fie deparazitate, la fel de temeinic, și toate celelalte locuri în care pisica își petrece timpul, respectiv casa, curtea, locurile în care își face culcuș etc. O soluție pentru prevenirea puricilor o reprezintă zgarda antipurici, rolul acesteia fiind de a ține puricii la distanță după deparazitare. Însă, în niciun caz zgarda antipurici nu va ajuta la deparazitarea în sine a felinei.Referitor la soluțiile împotriva puricilor, acestea trebuie să fie speciale pentru pisici și procurate numai de la o farmacie veterinară. Aveți grijă să cumpărați, tot de la farmacia veterinară, și o soluție specială pentru deparazitarea locuinței și să respectați întocmai indicațiile de folosire înscrise în prospect.