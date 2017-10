Ce faci dacă nu ţi-ai primit salariul la timp

Ce faci dacă nu ți-ai primit salariul la timp

Doamnă Ana Lepădatu, în primul rând este clar, potrivit specialistei în probleme de muncă, Mihaela Crivea, că pentru munca prestată în baza unui contract individual de muncă, fiecare salariat are dreptul să primească un salariu. Mai mult decât atât, salariatul mai are dreptul la indemnizație sau adaos la salariu, în funcție de felul cum a negociat la angajare. De asemenea, salariul trebuie să fie plătit în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită prin contract și regulamentul intern. Tocmai de aceea, neplata la timp sau integrală a salariului către angajați este un motiv suficient pentru ca angajatorul să fie chemat în instanță, în calitate de pârât.Cum se poate recupera salariul. Persoana care dorește să-și recupereze anumite drepturi salariale cuvenite, dar neplătite de către angajator, are dreptul să facă o cerere de rezolvare a conflictului de muncă în termen de trei ani de la momentul neplății respective. Cu alte cuvinte, doamna Lepădatu, orice solicitare având ca obiect obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale introdusă peste termenul de trei ani de la momentul scadenței obligației de plată va fi respinsă pe excepția prescripției dreptului la acțiune.