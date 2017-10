Ce faci dacă nu eşti înscris în asociaţia de locatari

Ce faci dacă nu ești înscris în asociația de locatari

Luni, 07 Noiembrie 2011.

„M-am mutat acum șapte luni la bloc și nu am depus cerere ca să fiu în asociație. Asta înseamnă că nu avem nicio treabă cu hotărârile pe care le iau ei în adunările asociației? Am avut niște probleme, m-am cam luat de cei din asociație, iar președintele mi-a spus că pe picior de război n-o să rezolv nimic. Cu vorba bună se rezolvă multe probleme și să nu-l pun la ambiție, că o să mă satur de traiul de la bloc… Ce să fac să fiu și eu în rând cu lumea, ca să fie ascultat și cuvântul meu, că mi-au cam întors spatele, sunt un fel de Gică contra“ - Costin Morariu.v v vOrice persoană care locuiește la bloc trebuie să știe că există o lege (nr. 230 din 2007), care reglează treburile în sânul unei asociații de proprietari. În primul rând, ar fi trebuit ca atunci când v-ați mutat la bloc, să fi depus, la biroul președintelui asociației, o cerere, împreună cu o copie a actului de proprietate, dar și copii ale actelor de identitate ale celor din familie, în scopul luării în evidența asociației. Chiar și fără această cerere sunteți în evidența asociației, din moment ce vă plătiți toate dările.Într-adevăr, este bine ca locatarii unei asociații să depună efort pentru o colaborare civilizată. Pe de altă parte, nu este deloc deplasat (dimpotrivă!) ca intervențiile pe care le faceți la asociație să le prezentați în scris și să cereți număr de înregistrare. Totul, din cauză că legea de mai sus îl obligă pe președinte să vă răspundă în șapte zile la orice problemă ridicată de dumneavoastră.