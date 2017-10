Ce faci dacă n-ai bani pentru avocat?

Vineri, 27 Ianuarie 2012

„Am o mare problemă cu avocatul pe care l-am plătit pentru procesul de partajul. Mă tot duce cu vorba, iar acum e plecat din țară, în concediu am auzit, că mie nu mi-a spus. Am vorbit cu soția dânsului să-mi dea banii înapoi, să-mi angajez alt avocat, dar mă duce cu vorba. Ce aș putea să fac pentru un avocat din oficiu și cum să intru până la partaj în casa care e și a mea? Vă mulțumesc mult de tot” - Silvia Iremiciuc.Apărător din oficiuÎn ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de serviciile juridice ale unui avocat din oficiu, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că acest drept îl are persoana care demonstrează că nu poate să facă față cheltuielilor unei judecăți fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale. Este bine să știți că asistența judiciară de acest fel poate fi încuviințată pentru toate cheltuielile unui proces sau numai pentru o parte din aceste cheltuieli, după caz.Cum se acordă scutirile?De asemenea, facilitățile pot fi și sub formă de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar etc.Doamnă Iremiciuc, pentru a vi se aproba un avocat din oficiu, va trebui să depuneți o cerere scrisă la Baroul Avocaților Constanța, care are sediul în strada Traian nr. 24 B.Avocații, reclamați la BarouExistă o lege privind organizarea și exercitarea acestei profesii, pe care orice avocat este obligat să o respecte. Dacă nu se întâmplă acest lucru, el va suporta consecințele. Cum fiecare avocat trebuie să facă parte dintr-un barou, puteți să depuneți o plângere la Baroul din care face parte.Este bine să știți că relațiile dintre avocat și clienții trebuie să se bazeze pe corectitudine, probitate profesională, onestitate, sinceritate, loialitate și confidențialitate. Obligațiile și drepturile avocatului sunt prevăzute de Legea privind organizarea și exercitarea acestei profesii, pentru nerespectarea căreia răspunde. La fel de important este ca și clientul să fie corect în relația cu avocatul său.