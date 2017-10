Ce faci dacă eşti „lucrat“ de cel mai bun prieten

Psihologul te ajută

Ce faci dacă ești „lucrat“ de cel mai bun prieten

„Un prieten este cineva care are aceiași dușmani ca și tine!“ (Abraham Lincoln). Când însă cel mai bun și vechi prietense dă de partea dușmanului sau te lucrează pe la spate, renunță,oricât de puternice ar fi sentimentele care vă leagă. Această prietenie va fi sortită până la urmă eșecului, spun psihologii.Prietenia adevărată este doar cea rezistentă la testul timpului, iar în situațiile dificile, devine colacul de salvare. Din această cauză, cu foarte mult noroc, în viață ai parte de un singur prieten adevărat. Potrivit psihologului Speranța Băcana, când prietenul începe să-și atingă interesele pe spinarea ta, n-are nicio problemă să te sape, trebuie spus lucrurilor pe nume. Pentru că nu mai poate fi prieten acela care-ți înșală încrederea sau îți întoarce spatele când traversezi un moment greu: „Când îți sunt înșelate așteptările din partea unui prieten mai… nou, să-i spunem așa, mai e cum mai e. Dar când același lucru îl face un prieten de-o viață, lucrurile se complică. Și mai delicată devine situația când ai făcut toate eforturile pentru a ți-l face și coleg de serviciu, și, din invidie că ești foarte bine văzut de șefi, te pârăște acestora”.Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția o cititoare a ziarului nostru, în vârstă de 41 de ani, care a început să aibă serioase probleme la locul de muncă din cauza… săpăturilor celei mai bune prietene, pe care, culmea, a ajutat-o să se angajeze la aceeași firmă: „Ea se jură pe toți sfinții, nu recunoaște nimic, neagă și dovezile clare. Mai merită să investesc sentimente în spoiala asta de prietenie numai pentru că are o vechime de 19 ani? Mereu am crezut că omul fără prieteni este ca și pierdut! E singura prietenă în care am avut încredere maximă, nu i-am ascuns niciodată nimic, nici măcar intimitățile!”.Dacă încredere nu e, nimic nu e!Viața fără prieteni este ca o grădină fără flori. Dacă însă o prietenie, fie aceasta și veche, te încarcă negativ, fie și cu picătura, în afară de faptul că nu-ți face bine, te poate băga și în depresie, apreciază psihologul. Iar când ultima brumă de încredere dispare, acea prietenie devine toxică: „Prietenia toxică apare când echilibrul sufletesc este afectat, când sunt îndeplinite doar nevoile unuia. Nu este deloc simplu, întrucât o prietenă apropiată îți poate influența întreaga existență, de la sănătate până la profesie, impactul comportamentului duplicitar fiind negativ pe toate planurile. Sunt multe feluri în care o prietenă te poate răni, aici lucrurile nu pot fi generalizate”.Iar când prietenul pe care, din prea multă dragoste, ți l-ai dorit și coleg de serviciu și ai făcut eforturi serioase pentru a-i facilita angajarea, pentru a împărți bune și rele și la locul de muncă, situația este și mai complicată. Ce prieten este acela pe care l-ai sprijinit să se integreze în colectiv, iar după aceea intră în competiție cu tine, te invidiază și, culmea, te sapă șefilor? „Este extrem de urât și grav, astfel de relații nu pot avea un viitor. Practic, din momentul în care filmul încrederii s-a rupt atât de tare, ingredientele de bază ale unei prietenii adevărate s-au consumat!” – ne-a mai spus psihologul, care încearcă să ne explice cum se poate rupe cu eleganță, o veche prietenie.Cum să rupi o veche prietenieOricât ar fi de dureros, unele prietenii, fie acestea vechi și puternice, nu pot continua. Referitor la cazul de față, psihologul consideră că, de dragul atâtor ani de prietenie, cele două ar putea rămâne, totuși, amice pe mai departe, mai ales că lucrează în același loc. Însă, relațiile ar trebui să fie ca între două colege oarecare, fără destăinuiri de niciun fel. Iar dacă… săpăturile continuă, n-ar fi un capăt de lume, căci e posibil să nu fie singura colegă care face acest lucru! Dar o discuție sinceră trebuie să aibă loc și tot cu sinceritate trebuie spuse și motivele care au deturnat vechea prietenie de la drumul frumos de altădată. Dacă aceste motive pot fi înlăturate, mai trebuie făcută o încercare. Când însă „lucrăturile” pe la spate continuă, trebuie renunțat înainte de a îngroșa numărul depresivilor din țara asta.