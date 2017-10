Ce faci dacă ai un vecin prea gălăgios

Seară de seară, nu poți adormi sau nu ai pic de liniște în casă fiindcă vecinul tău ascultă muzică cu volumul dat la maximum, se ceartă cu soția sau își discipli-nează copiii, urlând la ei din toți rărunchii? I-ai și cerut cu frumosul să nu te mai deranjeze, ai chemat chiar și poliția, căreia nu-i deschide? Ce trebuie să faci în asemenea situații aflați din rându-rile de mai jos.Înainte de a ne spune despre ce este vorba, Marilena Adonici a simțit nevoia să se justifice, spunându-ne că nu dorește să fie luată drept un „reclamagiu de profesie”. Mai mult, și-a dat cuvântul de onoare că este prima oară când reclamă ceva, dar că o face după ce a încercat, cât a fost omenește posibil, să-și rezolve problema direct cu vecinii care o deranjează sistematic, însă fără niciun rezultat. Ajunsă la capătul răbdării, este convinsă că dacă nu va pune capăt toleranței, va ajunge… la balamuc: „M-am născut la bloc și-mi aduc aminte că ai mei m-au torturat să nu tropăi, să nu trântesc, ca să nu deranjăm vecinii. După ce m-am căsătorit, m-am mutat și s-a dus liniștea mea. Pe motiv că soțul este plecat la muncă în străinătate, iar eu sunt… o fată la locul ei, vecinii de deasupra dau muzica la maxim până după miezul nopții. O altă vecină a auzit că muzica ar fi pe post de paravan, că vor să acopere zgomotul pe care-l fac de la lucrările de tâmplărie pe care le face într-o cameră. L-am rugat să nu mai lucreze noaptea și să dea muzica mai încet, dar s-a jurat că nu face tâmplărie, iar muzica, dacă nu e dată tare, n-o simte, are școală omul… Mi-a recomandat să-mi antifonez ca lumea pereții, că așa e la bloc, iar asta a umplut paharul. Într-o noapte, am chemat poliția, să-i prindă în fapt, însă vecinul n-a deschis ușa, nimic nu s-a schimbat. Am vrut să merg personal la Secția III de Poliție, de care aparținem, dar un vecin mi-a spus că merg degeaba, că au ei niște prieteni în Piața Chiliei care, de ani de zile, n-au liniște din cau-za vecinilor, toată ziua cheamă poliția și tot degeaba! Și-atunci, unde să mă duc? La OPC?” – se întreabă femeia, care speră că dacă vecinii săi vor da ochii cu oamenii legii, se vor liniști.Apelați 112!Potrivit informațiilor primite de la Secția III Poliție, dacă… deranjul se produce la ore înaintate din noapte, la fața locului se va deplasa un polițist de la Ordinea Publică. Pentru ca omul legii să ajungă la locul faptei, reclamantul va trebui să telefoneze la 112, să-și dea numele, adresa și să prezinte situația care îl deranjează. Apoi, de la 112, va fi anunțată secția de poliție de care aparține reclamantul. Dacă vecinul considerat prea gălăgios nu deschide ușa polițistului, nu se întâmplă nimic la acel moment, doar e zonă privată și nu se poate intra prin forță.În continuare, dacă reclamantul nu renunță la plângere și dorește ca vecinul necivilizat să suporte consecințele pentru tulburarea liniștii publice, adică să fie amendat potrivit Legii 61/1991, republicată în 2011 (pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice), este interesul lui să depună, în scris, o sesizare la secția de poliție de care aparține. Apoi, va fi datoria agentului de proximitate să invite ambele părți la secție, să le pună față în față pentru declarații, după care se va decide asupra măsurilor ce se impun.Legislație există, trebuie doar aplicată!După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, legislația în materie este drastică, important este însă ca aceasta să se aplice, astfel încât cetățenii să-i resimtă efectele benefice. Așadar, potrivit Legii nr. 61, repre-zintă infracțiune și se pedepsește cu amendă sau închisoare de la trei luni la doi ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, printre altele, și tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00 - 8,00 și 13,00 - 14,00 de către orice persoană, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora, dar și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor.