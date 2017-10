Veterinarul pe recepție

Ce faci când pisica e prea grasă

„Îmi hrănesc pisicuța cu boabe de ani de zile, porții fixe. Însă, de când m-am mutat la bloc, a început să ia proporții, cu toate că mănâncă aceleași porții de boabe. Am nevoie de sfaturile medicului veterinar. Mulțumiri anticipate, Veronica Luca”.v v vÎngrijorarea dumneavoastră este justificată, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu confirmând că orice felină care nu are posibilitatea să alerge liber sau să se cațere prin copaci are toate șansele să ia în greutate, pe zi ce trece. Însă, există soluții și pentru pisicuțele obligate să trăiască la bloc: să primească din partea stăpânilor diverse jucării și accesorii care se găsesc într-o gamă diversă în magazinele de specialitate. Astfel, felinele își vor consuma surplusul de calorii și vor reuși să se mențină la o greutate normală. Aceleași efecte le va avea și alimentația, care trebuie să fie echilibrată, formată din mâncare uscată și umedă, adaptată vârstei, dar și greutății pisicii. Pentru liniștea dumneavoastră, puteți merge împreună la veterinar, pentru un consult de rutină, mai ales că obezitatea îi poate pune felinei viața în pericol.