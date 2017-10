Psihologul te ajută

Ce faci când copilul n-are chef de carte?

Un copil poate învăța cu plăcere dacă știe care sunt cele mai eficiente căi de acumulare a cunoștințelor. Și, mai ales, dacă este ajutat de mic să înțeleagă că fără efort, disciplină și multă răbdare nu va obține nimic din ceea ce își dorește cu adevărat.Dacă unii copii preferă să parcurgă inițial lecția, pentru ca apoi să treacă la metodele de verificare (exerciții și probleme), alții caută tot timpul informații în plus față de subiect sau sunt preocupați să explice și celorlalți, părinți, colegi, ce au acumulat. Există însă și copii care se concentrează cel mai bine în grup, dar și elevi pentru care învățarea este cea mai mare corvoadă, din simplul motiv că n-au chef de carte.„Copilul meu are memorie foarte bună, înțelege repede, îi merge mintea, însă nu-i place să învețe – ni s-a plâns mama unui elev de clasa a IV-a. Sau învață pe apucate, când are chef și numai la ce materii îi plac, iar asta mă scoate din sărite, e prea distrat. Aș vrea să-l ajut să învețe tot timpul și la toate materiile, dar nu știu cum, ca să dea și randament. Sper să mă ajute psihologul cu niște sfaturi. Vă mulțumesc!”.v v vApreciind interesul părinților pentru lucruri atât de importante, psihologul Alina Pandrea atrage atenția din start că fără consecvență, procesul de învățare va fi mereu strangulat, iar rezultatele, în suferință, mai ales că golurile sunt impedimente extrem de serioase în acumularea cunoștințelor. Cu atât mai mult copilul distrat trebuie ajutat de mic să fie consecvent în învățare. Iată și metodele pe care părinții trebuie să le aibă în vedere, astfel încât acestea să devină adevărate obiceiuri zilnice pentru copii.Organizarea timpuluiEste posibil să-i fie mai ușor dacă începe să-și facă lecțiile aproximativ la aceleași ore și în același loc, împărțindu-și cu atenție timpul pentru fiecare materie, dar și pentru a face altceva, plăcut și relaxant pentru el, căci arareori copiii învață… pe nerăsuflate.PlanificareaPrin planificarea riguroasă a materiei de învățat, copilul se va pregăti mai repede și mai ușor, ceea ce-l poate ajuta, cu timpul, să învețe cu plăcere. Poate să facă un tabel în care să includă capi-tolele de învățat, orele dedicate fiecărei materii, pe capitole. Ideal ar fi să-și acorde și o rezervă de timp pentru situațiile în care lecțiile sunt mai grele.Nimic să nu-i distragă atențiaEste esențial ca după ce s-a apucat de învățat, să nu fie întrerupt din cinci în cinci minute de telefoane, de activitățile celor din familie sau de o nouă melodie transmisă la radio, să lase telefonul pe silențios (din păcate, aproape toți copiii au telefoane mobile și, mai mult, chiar din clasa a doua au messengerul pornit când învață!, ceea ce ar trebui să le dea de gândit părinților).Să ceară ajutor la nevoieAtunci când nu știe cum să rezolve o problemă sau nu înțelege ceva și nici nu găsește informații ajutătoare, copilul trebuie obișnuit să ceară ajutor, fie de la un părinte, prieten mai mare sau chiar de la un coleg. Este adevărat că e bine să depășească singur dificultățile, dar asta nu înseamnă că după ce încercările lui au dat greș, n-are voie să se consulte cu nimeni. Iar expresii de genul… sună-l pe cutare, că el trebuie să știe, dacă tu nu ești în stare, ar fi de-a dreptul catastrofale.Nu-l obligați să exceleze la toate materiileDe regulă, părinții își doresc un copil foarte bun la toate materiile. Cum acest lucru nu e întotdeauna posibil, copilul trebuie încurajat să se concentreze asupra materiilor care îi plac mai mult, ceea ce îl va ajuta să se dedice materiilor preferate și să-și aleagă viitoarea meserie.Succesele trebuie sărbătoriteNu ezitați să vă bucurați când copilul, după un timp de chin, rezolvă o problemă dificilă sau se remar-că la școală. Încurajarea îl va sti-mula să învețe tot mai bine și-i va da mult mai multă încredere în el însuși.