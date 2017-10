Ce faci când chiriaşul se dă proprietar?

Ce faci când chiriașul se dă proprietar?

Chestiune de notorietate, relația dintre proprietari și chiriași este adesea marcată de tensiuni, mai ales când închirierea este făcută în grabă, iar negocierea vizează doar nivelul chiriei.Și mai rău stau lucrurile dacă proprietarul împarte același acoperiș cu chiriașul, nu rare fiind situațiile când rolurile celor doi se inversează. Mai exact, după ce se vede stăpân pe situație, chiriașul își arogă drepturi de proprietar, uită să-și respecte obligațiile etc. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția Elena Chipară, din Constanța. Femeia locuiește la curte și, în urmă cu patru luni, a închiriat o cameră (cu acces la bucătărie și baie), vârsta înaintată, singurătatea, frica de hoți fiind principalele motive care au determinat-o "să aducă două persoane străine în casă, o femeie și fetița ei, de 13 ani. M-am gândit că o să aibă cine să-mi dea și mie măcar bună-ziua, singurătatea e greu de suportat. Băiatul meu este plecat din țară de 14 ani, nu are cine să mă ajute și m-am gândit că e o soluție să închiriez. Nu m-am gândit nicio secundă că o să vină necazul peste mine din cauza lor. M-am trezit cu femeia asta și cu fetița la poartă, am zis să fac un bine, nu m-am gândit că-mi aduc un mare necaz"."Boala mea i-a dat nas!"Bătrâna ne-a povestit că la scurt timp după ce a închiriat, din cauza unor probleme grave de sănătate, s-a internat la Spitalul militar din București, iar pe data de 27 octombrie a fost operată la coloană. Calvarul în relația cu chiriașa s-a declanșat după ce s-a întors acasă: "N-a fost mulțumită de presiunea apei cât eram eu plecată și a lăsat deschis robinetul de la baie. Mi-au venit de plată 80 mc de apă. Cei de la RADET și RAJA s-au mirat cât am de plată. Am adus un meseriaș, am crezut că e țeava spartă, apoi am aflat ce se întâmplase. Cu toate astea, chiriașa refuză să plătească apa. Ca să nu-mi taie apa, am plătit eu 400 de lei, dar mai am de dat încă 300 lei, iar femeia asta refuză în continuare".Bătrâna susține că chiriașa nu mai vrea să contribuie nici la plata facturii Enel: "Mi-a zis că ele nu consumă curent, dar când e liberă, stă acasă, se încuie în cameră, trage perdeaua groasă, au amândouă un player și Dumnezeu știe ce fac în cameră. La început a plătit curentul, dar acum nu mai vrea. Când m-am dus cu indexul, cei de la Enel m-au întrebat ce mi se întâmplă, n-am văzut că am curent dublu? Cât am fost în spital, probabil a fost bâlci în casa mea!"."Poliția mi-a interzis s-o dau afară!"Bătrâna ne-a povestit că din cauza problemelor de sănătate n-a apucat să încheie contract de închiriere, susținând că acesta este unul din motivele pentru care chiriașa o terorizează. Pentru a pune capăt calvarului, i-a cerut imperios să părăsească locuința, "dar în loc să plece, mi-a venit cu poliția de la Secția I după ea. Iar polițistul mi-a zis că mă amendează tot pe mine, că e iarnă și nu pot s-o dau afară. Cum e posibil așa ceva? Cine îi mai scoate din încurcătură pe bătrânii singuri și batjocoriți în orașul ăsta? Vă rog din suflet să mă ajutați, sunt disperată și foarte, foarte bol-navă!".v v vContactat de ziarul nostru, Constantin Niculcea, agent șef în cadrul Secției I Poliție Constanța, ne-a spus că va trimite un echipaj la domiciliul bătrânei, pentru a vedea cum stau lucrurile și a dispune în consecință.Vom reveni.