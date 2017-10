Ce faceţi în cazul unui deranjament electric

Ce faceți în cazul unui deranjament electric

Se mai întâmplă să apară probleme la instalația electrică interioară. Pe cine chemăm să remedieze defecțiunea? Întrucât Enel nu are competența să intervină în spațiile private, singurii care ne pot ajuta sunt electricienii autorizați de ANRE.O știm cu toții, eventualele aba-teri de la normele de funcționare a instalațiilor electrice pot avea consecințe extrem de grave atât asupra vieților omenești, cât și asupra integrității locuințelor. Așadar, este de înțeles temerea abonaților care nu reușesc să rezolve, „pe cale legală, un deranjament electric”. Or, tergiversarea situației îi pune pe jar.„Pe 29 noiembrie 2013, am anunțat la Deranjamente Enel că nu am lumină decât într-o singură cameră, s-au făcut două luni. Mi s-a spus că personalul Enelului nu are voie să intre în casa mea, să caut un electrician autorizat. Electrician se poate găsi, am și găsit pe cineva, dar lucrează la Enel. Mi-a spus omul că nu sunt lăsați să vină, că li se taie mult din leafă dacă repară pe la unii și pe la alții. De unde să găsesc eu, femeie în vârstă, un electrician autorizat, cum cere Enel, dacă nu mi s-a dat o adresă, ceva, un număr de telefon? Mi-e frică să nu se întâmple ceva rău. Elena Grecianu”.„Avem probleme cu instalația electrică de pe scara blocului, am sunat la Enel, dar mi s-a spus că e treaba noastră să rezolvăm defecțiunea, nu a lor. Ce să fac, să sun la 112? Cum se rezolvă, pe cale legală, un deranjament electric, dacă nu prin Enel? Ne e frică să nu se întâmple ceva rău, blocul e foarte vechi, la fel și instalația electrică. Mariana Ion”.„Zilele trecute, am observat că acul contorului e înțepenit. Eu sunt un consumator cinstit, n-am umblat niciodată cu șmecherii ca să păcălesc contorul, să arate mai puțin și să plătesc o factură mai ieftină. Habar n-am de când a început să aibă contoarul probleme. Mi-e frică să sun la Enel, ca să nu-mi impute cine știe ce consum! E prima dată când mi se întâmplă asta și chiar am nevoie să fiu cre-zută pe cuvânt! O abonată corectă”.Enel nu repară instalațiile interioareJohanna Scântee, purtător de cuvânt al ENEL Distribuție Do-brogea, ne-a explicat că Enel nu are competența de a remedia de-fecțiunile apărute la instalațiile electrice interioare din spațiile private - locuințe, apartamente, scările blocurilor. Totul, din cauză că aceste spații sunt în administrarea pro-prietarilor și nu a Enel. Chiar dacă există percepția că firma dis-tribuitoare de curent electric ar trebui să fie receptivă și la solicitări de acest fel, în contractul încheiat cu beneficiarul se spune foarte clar până unde se întinde rețeaua Enel: „Într-adevăr, remedierile trebuie făcute de electricieni autorizați de ANRE, însă noi nu avem în gestiune aceste firme. Ele sunt societăți independente, autorizate, dispun de personal autorizat conform legislației în vigoare și au competența să rezolve tot felul de lucruri. Noi nici măcar nu avem competența să facem recomandări pentru o societate sau alta, dar sunt o grămadă de firme și pot fi găsite foarte ușor în Pagini Aurii. Reparațiile la Enel se fac după aceleași criterii, precum cele de la apă, de la gaze”.Verificarea contorului, de competența EnelCu totul altfel stau lucrurile când apar defecțiuni la contorul electric. Astfel, în momentul când sunt sesizate anomalii sau chestiuni dubi-oase la contor, trebuie anunțat de îndată Enel. Anunțul se poate face atât personal, la punctul de pe strada Primăverii, din Constanța, cât și telefonic, la Telverde: 0800/ 07.08.09. După înregistrarea sesizării, Enel are competența să dispună reverificarea contoarului cu probleme și să decidă în consecință.Așadar, dacă instalația electrică are nevoie de reparații, recomandarea Enel este să nu așteptați ca problemele să se agraveze.