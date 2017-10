Ce faceţi dacă vecinul e prea gălăgios

Ce faceți dacă vecinul e prea gălăgios

„Am un vecin foarte gălăgios și petrecăreț, nu-l interesează că e unu noaptea, el se distrează, vecinii nu contează. Iar dacă batem la ușa lui, el tace, dar îi ațâță pe ăia mici să facă gălăgie. Unde să-l reclam la ora aia?” (I. Tudor).Dacă de vorbă bună, vecinul dumneavoastră nu înțelege s-o lase mai moale cu decibelii la ore nepotrivite, să știți că acest tip de comportament este reglementat prin Legea nr 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Trecând în alt registru, în momentul în care sunteți mult prea deranjați, tot ce v-a mai rămas de făcut este să reclamați incidentul la 112. Pe baza apelului dumneavoastră, se va prezenta la fața locului un agent de poliție, care după ce va vedea despre ce e vorba, va întocmi un proces verbal, în urma căruia, dacă este cazul, va stabili și o amendă pentru contravenient. În astfel de situații, se impune raportarea constantă la Legea nr. 61, nicidecum la unele idei preconcepute.Cât privește îndemnul, sub orice formă, al minorilor la tulburarea liniștii publice, și acesta intră tot sub incidența Legii 61.