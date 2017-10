Ce faceţi dacă v-aţi pricopsit cu termopane defecte

Ce faceți dacă v-ați pricopsit cu termopane defecte

Nu toată tâmplăria din PVC este la fel de performantă, deosebirile esențiale fiind date de proprietățile tehnice ale profilelor. Deși toți executanții se bat cu pumnu-n piept că lucrează după cele mai noi tehnologii în domeniu, există și clienți nemulțumiți de aceste servicii, OPC confirmând acest lucru.De multă vreme, a-ți pune termopane este o necesitate chiar și la țară, nicidecum un lux. Investiția se justifică atâta vreme cât prin ferestrele clasice se pierde circa 40 la sută din căldura din case, iar cele din PVC asigură o mult mai bună izolare termică, dar și o izolare fonică aproape totală. Pentru a se atinge aceste performanțe nu sunt suficiente doar calitățile profilelor, ci și modul în care se execută lucrarea. Cât privește „piața termopanelor”, deși concurența este acerbă, mai există și executanți care, în loc de mulțumiri din partea clienților, primesc o serie de reproșuri. Silviu Nicolae, de exemplu, este extrem de nemulțumit de calitatea investiției făcute la noua lui casă: „Eu mi-am pus termopane, uși, ferestre, tot, la o casă nouă, dar după aproape doi ani de la ridicarea ei, special să nu se spună că dacă apar probleme, e din cauză că… lucrează casa. Ca hibe, deja la un geam, balamalele nu-l mai țin, trebuie să-l ridici într-un fel; pe urmă, trei uși abia se închid, la altă ușă, un punct de fixare a căzut. Cei de la garanție spun că nu le folosim corect și tot promit că vin… săptămâna viitoare. N-am vrut să-i reclam, am zis să mănânce și ei o pâine, dar cu banii mei cum rămâne? Pot să-i reclam la OPC sau la Poliție? Mai am vreo șansă la repararea defectelor? Plus că garanția la geam e numai un an. Cumnatul meu și-a pus cu altă firmă și are cinci ani garanție. Mai nou, nici la telefon nu răspund, robotul ne anunță să revenim după șapte ianuarie 2013. Și-au luat vacanță oamenii!”. „Este legal ca o firmă de termopane să dea garanție numai la profile, nu și pentru execuție? Au profitat că am avut încredere în ei și nu m-am uitat prin hârtiile lor, mi-au dat o grămadă. În condițiile astea, mai pot să-i reclam la OPC?” (Dan Doncaru). Se cheamă garanție la termopane dacă vin și vizitează lucrarea, dar dacă se înlocuiește ceva, te costă? Pentru câți ani e garanția legală?” (Mirela Onică).Părerea OPCDupă cum ne-a explicat Dionisie Culețu, director adjunct în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (fostul OPC) Constanța, când apar nemulțumiri legate de calitatea anumitor servicii, cetățenii au posibilitatea să se adreseze acestei instituții. Din statistici, rezultă că se primesc multe reclamații care vizează sfera serviciilor, printre care se regăsesc și cele privind… piața termopanelor. În urma verificărilor realizate de inspectori, multe din aceste reclamații s-au dovedit justificate. Așadar, le recomandă clienților nemulțumiți să depună reclamații la OPC, la care să atașeze contractul, facturile, toate documentele date de executant.Fiți cu ochii în patru!Pe de altă parte, având în vedere că este vorba despre un serviciu extrem de solicitat, în ziua de azi, aproape că nici la țară nu vezi casă fără tâmplărie din PVC, este bine ca înainte de a face o comandă, să vă informați cu toate datele care să prevină eventualele neplăceri. Dând la o parte jena, este indicat și esențial să solicitați certificatul de garanție, întrucât acesta conține (sau ar trebui să conțină) garanțiile pe care vi le oferă producătorul privind calitatea produsului final. Atenție, nu trebuie confundat termenul de garanție pe care vi-l oferă vânzătorul cu garanția produsului, care se referă la rezistența acestuia în timp.Termene medii de garanțieDe exemplu, garanția pentru profile (se referă la formă și culoare) este de 10 ani, și asta în baza certificatului de garanție de la furnizor, dar există și furnizori care garantează 15 ani. Este important să știți că furnizorul nu este obligat să remedieze deficiențele datorate zgârieturilor. Cât privește garanția feroneriei, aceasta este de 10 ani, dar există furnizori care dau cinci ani. Feroneria este garantată contra uzurii și oxidării și nu împotriva deformării sau ruperii datorate forțării sau încercărilor de pătrundere prin efracție. Garanția accesoriilor este de un an în baza certificatului de la furnizor, iar în categoria accesoriilor intră plasele contra insectelor, jaluzelele orizontale sau verticale, rulourile exterioare din PVC sau aluminiu. În baza fișei produsului, și geamul are o garanție, care se referă la etanșeitate și este de cinci ani. În principiu, geamul este garantat contra condensului între cele două foi de sticlă.Referitor la mult disputata garanție de bună execuție, aceasta este, de regulă, cuprinsă între unul și cinci ani, după cum stabilește executantul. Clienții trebuie să fie însă foarte atenți, căci, printre atâtea garanții, există riscul să scape din vedere exact garanția de bună execuție, dealtfel mărul discordiei între clienți și executanți în cele mai multe situații.