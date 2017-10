Ce faceţi dacă v-aţi pricopsit cu păduchi

Medicul de gardă

Ce faceți dacă v-ați pricopsit cu păduchi

„Cea mai mare rușine e să spui cuiva că tocmai ți-ai descoperit un păduche la rădăcina părului! În plus, există riscul să fii izolat de cei din jur, făcut împuțit sau mai știu eu cum. Nu sunt tocmai copil, ca să mă scuz că i-am luat de la școală, habar n-am cum am reușit să mă umplu de păduchi… Știam că gazul e bun pentru așa ceva, dar nu găsesc pe nicăieri. Mă poate ajuta medicul să scap de pacostea asta? Mi-am luat concediu ca să nu mă fac de râs printre colegi, îmi vine să mă rad în cap de la atâta mâncărime!” - ni s-a plâns o cititoare, care nu are a-și imputa nimic în ceea ce privește igiena corporală sau curățenia din propria locuință.v v vIndiscutabil, momentul este foarte delicat, însă, din păcate, infestarea cu păduchi, extrem de supărătoare, nu este un episod rar, ci destul de răspândit. Potrivit dr. Iuliana Bo-tezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, păduchii trebuie însă lichidați cât mai repede după momentul descoperirii în primul rând din cauză că pot transmite omului boli extrem de grave, cum ar fi febra recurentă, tifosul. Totul este să-i înlăturăm cât mai repede, pentru că, dacă e un lucru bun, în afara corpului uman, aceștia mor după circa două zile.Cum se transmit: Păduchii de cap se transmit, de regulă, prin contact cu părul, perna, pătura, căciula celui infestat. Deși sunt destul de greu de văzut, trebuie căutați în locurile favorite, adică în spatele urechilor sau aproape de gât. Ouăle arată ca niște scoici albicioase (sunt pe firul de păr în apropierea pielii).Ce-i de făcut? În primul rând, trebuie verificați toți membrii familiei, apoi spălate hainele, dar și lenjeria, cu apă fierbinte. Obiectele care nu pot fi spălate pot fi păstrate două săptămâni în pungi de plastic. Apoi treceți la recuzita personală, dezin-fectați pieptenele, periile de păr cu apă fierbinte și alcool (țineți-le mai mult de cinci minute în apă foarte fierbinte). Aspirați locurile folosite de copii, dacă aveți și aruncați sacul cu murdărie. Nu folosiți petrol/gaz (există pericolul de arsuri!). Cât privește petrolul, atâta timp cât în farmacii există o grămadă de soluții speciale, nu se recomandă, căci vă puteți alege cu arsuri severe. Dacă după toate aceste eforturi n-ați scăpat de păduchi sau apar alergii la soluțiile utilizate, trebuie să vă adresați unui medic.