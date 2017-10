Ce faceţi dacă sunteţi nemulţumit de performanţele termopanelor

Ce faceți dacă sunteți nemulțumit de performanțele termopanelor

Ați avut ghinion ca termopanele să nu-și facă bine treaba, ba, mai mult, să vă umple casa de mucegai? Dacă nici după repetate remedieri lucrurile nu se schimbă în bine, e posibilă înlocuirea vechii lucrări?Din cauza acestor dileme au ajuns să-și strige disperarea, și pe această cale, mai mulți cititori, care n-au apucat să se bucure de performanțele unanim recunoscute ale tâmplăriei din termopan. Per-formanțe care sunt atinse – o spun chiar reprezentanți ai firmelor de profil - dacă lucrarea respectă toate standardele în materie, iar clientul, la rândul lui, urmează cu sfințenie recomandările executantului tâmplăriei de ultimă generație. Din statisticile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor rezultă că erori se mai înregistrează de ambele părți, atât a executantului lucrării, cât și a beneficiarului acesteia, dar și multe sesizări pe această temă au fost întemeiate. Mai ales că un număr semnificativ din reclamațiile privind și sfera serviciilor constănțene îl repre-zintă exact hibele unor lucrări de montare geamuri, uși etc. din termopan.„Clientul e de vină?“„În urmă cu aproape doi ani am pus termopane cu o firmă (nu spun numele, deocamdată, ca să nu risc cine știe ce despăgubiri, pentru că ei susțin că și-au făcut bine treaba, tot eu sunt cel vinovat și-i presez aiurea). Din prima iarnă curgeau șiroaie de apă pe rame, pe geamuri, jaluzele… Stăm în casa asta de peste 15 ani și n-am avut niciodată igrasie. Ei, acum, avem! Am zugrăvit în vara trecută, nu-mi permit să zugrăvesc în fiecare an… Am reclamat la firmă de vreo trei ori. Au venit de fiecare dată, cică au mai reparat… dar îmi tot spun că e normal să fie condens dacă nu încălzim casa ca lumea. Dar la mine în casă iarna nu sunt sub 22 de grade. Spun că n-au ce face, plus că sistemul de profile e cu trei garnituri, eu nu le folosesc cum trebuie. Dacă-i reclam la OPC, îmi shimbă lucrarea, cum se face? Sau tot clientul e de vină?” (L. Amariei).„Ușa glisantă îmi toacă nervii!“Pentru a compartimenta mai eficient spațiul din apartament, o altă cititoare, I. Amalia, a comandat o ușă „pliant culisantă”: „O prietenă a văzut într-o revistă tipul ăsta de ușă, iar ideea se po-trivește perfect la spațiul pe care-l am. Ușa arată frumos, dar când vrei s-o închizi, ea se deschide și invers. Adică nu răspunde la comenzi… De la firmă mi-au dat niște lecții de folosire, dar nu s-a schimbat nimic. Ultimul trimis de firmă mi-a zis, neoficial, că trebuie schimbată cu totul… e ceva greșit din construcție… omul m-a rugat să nu-l dau de gol. Dar mie cine-mi acoperă paguba? Ușa asta glisantă îmi toacă nervii!”.„Geamuri antireflex mi-au trebuit!“„Mi s-au înnegrit pereții de la igrasie, dar până nu-mi rezolvă cu termopanele nu zugrăvesc, n-are rost… La ultima reclamație, cei de la firmă au recunoscut că au inversat geamurile antireflex… Dar nu le-au schimbat nici până în ziua de azi și mai sunt două luni și vine frigul!” – susține Zeni Krasnov, a cărei singură speranță este ca OPC „să forțeze” schim-barea promisă de executant.OPC se pronunță după verificăriÎntr-adevăr, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului au competența să verifice dacă asemenea lucrări sunt corect executate, dacă profilele, garniturile etc. respectă standardele europene de calitate. Însă, potrivit comisarului Claudia Ursache, pentru a se demara verificări, este necesar ca bene-ficiarii nemulțumiți să depună o reclamație la OPC, însoțită de contractul și toate documentele care au legătură cu contractarea lucrării, respectiv chitanțe, facturi, contractul de execuție. Iar în urma cercetării se stabilește dacă lucrarea este sau nu corect executată.