Ce faceţi dacă factura Enel „s-a pierdut pe drum“, iar contorul „a luat-o razna“?

Ce faceți dacă factura Enel „s-a pierdut pe drum“, iar contorul „a luat-o razna“?

Gestionarea unor relații comode și rapide cu Enel este asigurată prin mai multe modalități, iar cei care au acces la internet, pot fi anunțați inclusiv dacă intră în penalități.Există abonați care-și chivernisesc cu mare grijă consumurile individuale la energie electrică, termică, gaze, telefon etc., astfel încât să fie la zi cu plata facturilor și să nu riște penalități. Numai că pot interveni și situații când se produc blocaje, și nu din vina lor: „N-am avut niciodată probleme cu Enel. În plus, nici când n-aveam după ce bea apă, n-am făcut vreo șmecherie cu contorul, cum am auzit că mai fac unii, îl blochează… Cu toate astea, contorul meu nu mai înregistrează cum trebuie, e ceva dubios cu el. Pot fi acuzat de Enel că n-am anunțat imediat ce am observat, ca să plătesc mai puțin? Pot să aduc un electrician să rezolve sau trebuie anunțată defecțiunea la Enel? F. Alexandru”. „Cineva mi-a spart cutia poștală și n-am mai găsit nicio factură. Factura Enel mă interesează, încălzim casa cu centrală electrică, cum pot s-o recuperez? Marin G.”. „Am cumpărat o casă, vreau să fac contract pentru lumină, dar nu sunt în țară. A vorbit fratele meu cu cineva de la Enel dacă poate să semneze el în locul meu, dar i s-a spus că nu se poate, trebuie să semneze titu-larul, personal. Ce fac, îmi las familia fără lumină până când mă întorc eu?” - este dilema unui alt cititor.Când factura nu ajunge la destinatarAbonații care lasă în urmă procedurile învechite de achitare a facturilor - care presupun mânuirea unor hârtii, ce riscă să fie puse bine în vreun sertar sau chiar uitate, au posibilitatea să-și creeze contul MyEnel și să bifeze opțiunea „Factură electronică”. După cum ne-a explicat Johanna Scântee, purtător de cuvânt Enel Distribuție Dobrogea, avantajele acestui sistem sunt că, practic, odată emisă, factura ajunge aproape instantaneu în contul clientului, poate fi plătită online, rămâne acolo, fiind oricând la dispoziția abonatului, care poate afla inclusiv dacă riscă penalități.Asta nu înseamnă că abonații care nu recurg la acest serviciu și se întâmplă să nu primească factura, nu pot avea o relație comodă cu Enel. De regulă, se ajunge în asemenea situații dacă, la locul de consum, nu există cutie poștală, adresa de destinație nu corespunde cu cea comunicată de client sau există o neconcordanță între adresa locului de consum sau de domiciliu înscrisă în contract și cea din teren.Neprimirea facturilor se va semnala la Info Enel 0800 07 08 09, la Centrul de Relații cu Clienții la care este arondat locul de consum, iar utilizatorii de internet, pot transmite această sesizare prin intermediul „Servicii online”.Cum se verifică un contor defectReferitor la a doua situație semnalată, imediat ce este sesizată, defecțiunea trebuie anunțată telefonic, la Info Enel 0800 07 08 09, la Punctul Enel sau prin intermediul Contact online. În urma solicitării, o echipă Enel se va deplasa pentru efectuarea verificării în teren. În situația în care se va confirma defecțiunea contorului, acesta va fi înlocuit cu unul verificat și atestat metrologic. Dacă în urma verificării se dorește o verificare mai amănunțită a contorului, acesta este demontat și dus la laboratorul de metrologie.Schimbarea titularuluiÎn ceea ce privește schimbarea titularului unui contract de furnizare în situația în care a intervenit o vânzare-cumpărare, reprezentanta Enel ne-a spus că, în principiu, la preluarea prin cumpărare a unui spațiu deja racordat la energia electrică, semnarea contractului trebuie să se facă, personal, de către titular. Dacă însă titularul lipsește din țară, contractul poate fi semnat și de împuternicitul legal al acestuia, prin procură notarială.