Ce faceţi dacă aveţi de plătit prea mult la întreţinere

Ce faceți dacă aveți de plătit prea mult la întreținere

Aproape că nu există zi în care să nu primim scrisori ori apeluri telefonice, prin care constănțenii să nu se plângă că nu mai fac față costurilor năucitoare cu întreținerea, drept urmare cer micșorarea gigacaloriei. Alții analizează… la sânge listele de plată și tot nu înțeleg de ce trebuie să plătească mai mult față de vecini.Ieri, de exemplu, ne-a sunat Maria Dumitrana, care, mai mult plângând, ne-a spus că are de plătit, pe luna februarie, peste 800 de lei la întreținere: „Stau pe Vârful cu Dor nr. 7, nu am repartitoare, dar nu avem în tot blocul. Nu știu cum se face, dar sunt foarte mulți locatari care plătesc mult mai puțin în aceleași condiții. Scrieți despre asta, să se vadă ce abuzuri se fac!” – a insistat femeia, care este convinsă că articolele din presă reprezintă singurul semnal pe care, atât asociațiile de proprietari, cât și autoritățile l-ar putea lua în calcul. Din păcate, mizând pe faptul că cei din conducerea asociației se vor simți vizați, femeia s-a limitat doar la aceste informații, refuzând categoric să ne ofere alte elemente concrete, pentru a putea afla și punctul de vedere al asociației din care face parte.Alți locatari ne-au mărturisit că atâta vreme cât nu prea înțeleg cum se fac aceste calcule, nu îndrăznesc să se plângă șefilor asociației sau în altă parte. Sunt însă la fel de convinși că este momentul ca aleșii locali constănțeni să-și respecte promisiunea făcută în campania electorală, privind micșorarea prețului gigacaloriei: „Orice promisiune care nu e onorată înseamnă furt de voturi! Iar cine fură, plătește, mai puțin în politică! Le recomand să se mai uite și prin curțile primăriilor unde gigacaloria e pe jumătate față de a noastră!” (Luciana Popa).Ecuație cu multe necunoscute…Ca președinte al Asociației de proprietari nr. 231 din Constanța, Nicolae Omut apreciază că ar fi corect și pentru locatari, și pentru conducerea asociației, ca astfel de lucruri să fie lămurite la nivelul asociației: „Anul ăsta e și mai greu pentru că s-au scumpit și gazele, și curentul, și taxele… se produc scumpiri în lanț. În condițiile astea, când unii au salariu cât îi costă căldura, e normal să răbufnească. Ne-a mai rămas doar să fim cinstiți unii cu alții. Iar dacă sunt neîncrezători, nimeni nu le ia dreptul oamenilor de a reclama. E mai bine pentru toată lumea să se lămurească, decât să aibă mereu suspiciuni”.Din păcate, există locatari care nici măcar nu știu numele președintelui, darămite să-i mai ceară și socoteală pentru ce-i nemulțumește. Și asta, pentru că nu participă la adunările asociației. Cât privește modul de calcul al întreținerii, restanțelor și penalizărilor, pentru foarte mulți locatari nu reprezintă altceva decât o ecuație cu multe necunoscute. În general, oamenii plătesc sau acumulează restanțe, se plâng că e greu, dar nu recurg la dreptul legal de a contesta o factură pe care o consideră exagerată pentru că se consideră depășiți de situație.Cu facturile la raport!Președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, este de părere că la cea mai mică dilemă privind costurile de întreținere trebuie cerute explicații președintelui de bloc, omul cu cea mai mare autoritate. Nu costă nimic să se pună facturile de la furnizori pe masă și să se explice, măcar în linii mari, cum s-a făcut calculul: „Pare dificil la prima vedere, însă dacă omul se uită pe facturi, tot își dă seama ce se întâmplă!”.Zece zile - termenul pentru contestațieDacă președintele nu a convins, legislația prevede să i se adreseze,de data asta în scris, o contestație, în termen de zece zile de la afișarea listei de plată la avizierul asociației. Aceeași lege 230 din 2007 îl obligă pe președinte să răspundă la contestație în termen de șapte zile. Dacă demersul dumneavoastră nu are finalitate, în sensul că președintele nu vă răspunde în termen, fructificați-vă dreptul de a sesiza, în scris, Serviciul specializat pentru îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul Primăriei, competent să dispună o verificare la fața locului. Iar dacă se dovedește că ați fost încărcat la plată dintr-o eroare, se va face o regularizare în luna următoare.