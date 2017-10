Ce faceţi când locuiţi temporar la altă adresă

Ce faceți când locuiți temporar la altă adresă

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu trebuie să locuiesc în Constanța două luni de zile, maxim. Am găsit o gazdă, însă e foarte legistă și mă trimite să-mi fac viză de flotant. E nevoie de așa ceva în situația asta?” - Ana Lipici.xxxPersoana care își schimbă domiciliul este obligată ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru eliberarea unei noi cărți de identitate.Într-adevăr, persoana care locuiește temporar mai mult de 45 de zile la altă adresă decât cea de domiciliu este obligată să se prezinte la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru înscrierea, în cartea de identitate și în documentele de evidență, a mențiunii de stabilire a reședinței. Se exceptează, însă, de la această obligație: l persoana care locuiește o perioadă mai mare decât cea de 45 zile, dar nu mai mult de 60 de zile, în interesul serviciului, la odihnă sau tratament l elevul și studentul aflați în vacanță l persoana internată pentru îngrijirea sănătății l cadrul militar activ care locuiește în interesul serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de durată.Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește la reședința stabilită. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni de stabilire a reședinței.În cazul în care se schimbă denumirea localităților și a străzilor, cheltuielile pentru schimbarea cărții de identitate vor fi suportate de institutiile publice care au propus schimbarea denumirilor.