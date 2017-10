Ce faceţi când copilului îi este frică de apă?

Medicul de gardă

Ce faceți când copilului îi este frică de apă?

„Am un copil de trei ani, care moare de frica apei de mare. L-a aruncat odată soțul în apă, iar de atunci, nici baia în cadă n-o mai suportă, îi facem numai duș. Mai am un copil de nouă luni, mi-e teamă să nu am aceleași probleme. Cum pot să-l obișnuiesc cu apa?” (Lena Nichiforiuc).v v vFără doar și poate, activitățile fizice fără contraindicații se pot număra pe degete, printre acestea, înotul fiind de notorietate. Practic, după cum ne-a explicat și dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, înotul nu este doar un sport, ci o veritabilă terapie pentru minte și trup. Îmbucurător este și faptul că de binefacerile sale ne putem bucura cu toții, indiferent de vârstă, sex.În ceea ce-i privește pe copii, cel mai bine ar fi ca programul de aclimatizare cu apa să înceapă încă de la două-șase luni, când reflexele native se mențin. Mai mult decât atât, părinții trebuie să aibă grijă ca instinctele co-piilor să fie dezvoltate în continuare, prin ședin-țe de gimnastică în apă pentru bebeluși, iar de la patru-cinci ani, să se înceapă cursurile de înot. Medicul atrage atenția că prin respectarea acestor etape, copiilor nu le va mai fi teamă de apă.Ce faceți cu copiii fricoși?Dacă părinții observă că frica de apă a copiilor nu se atenuează, atunci se recomandă un proces mai îndelungat de acomodare cu apa, alegerea unui instructor priceput fiind mai mult decât necesară. Un specialist va ști să nu sperie și mai mult copilul prin metode dure, cum este și aruncarea în apă. Nu de alta, însă o asemenea experiență poate fi traumatizantă pentru copii, aceștia riscând să dezvolte o frică față de apă, fie pentru o perioadă mai lungă de timp, sau, și mai rău, pentru totdeauna. De asemenea, copilului fricos trebuie să i se pună un colac, apoi să fie lăsat ușor în apă. Observând că plutește fără să i se întâmple ceva rău, și teama de apă se va atenua. În concluzie, acomodarea copilului cu apa trebuie făcută în joacă, nicidecum cu duritate.