CE FACEM CU MAIDANEZII DIN CONSTANŢA? Ecarisajul Constanţa, acuzat că "importă" câini din alte oraşe

CE FACEM CU MAIDANEZII DIN CONSTANȚA? Ecarisajul Constanța, acuzat că "importă" câini din alte orașe

Mai mulți cititori "Cuget Liber" atenționează asupra unui "fenomen misterios și neexplicat până acum", potrivit căruia problema maidanezilor constănțeni nu este gestionată eficient și din cauză că ar exista o mașină a Ecarisajului care ar aduce câini fără stăpân din zona Moldovei, ocupând astfel locurile din Biobază.În replică, Serviciul Ecarisaj din Primăria Constanța respinge suspiciunile: "În Biobază avem 600 de locuri, e adevărat că nu sunt chiar toate ocupate, dar nu avem voie să aducem câini din alte părți!", ne-a spus șefa serviciului, Cristina Itoafă. Dacă despre "exportul" maidanezilor din localitatea de "domiciliu" în zonele limitrofe a curs ceva cerneală în mass-media românească, despre "importul" patrupedelor n-au prea circulat informații. Pentru că în România nu se știe niciodată de unde sare... câinele, am dat curs insistenței cititorilor noștri de a lămuri această problemă: "" – se întreabă Rodica Dumitru.În plus, cititoarea noastră, căreia i se alătură mulți alți iubitori de animale, și-ar dori să reitereze ideea că problema esențială nu sunt câinii în sine, ci modul în care noi, oamenii, ființe raționale, știm să gestionăm înmulțirea și protecția lor: "Cititorii noștri și-ar dori să mai știe cum este stimulată adopția și sponsorizarea la nivelul primăriei și, mai ales, când s-a făcut ultimul recensământ al comunitarilor, astfel încât suspiciuni de genul celor privind importul animalelor să nu mai existe. Pentru că lista necunoscutelor din ecuația maidanezilor este foarte lungă, vom reveni asupra acesteia într-un alt articol.Cristina Itoafă, șefa Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Deratizare și Dezinsecție din cadrul Primăriei Constanța a respins categoric ipoteza că s-ar aduce câini din alte zone: "La noi nu se practică așa ceva! Nici nu avem în contract o asemenea clauză și nici nu știm ce se întâmplă în alte orașe. În Biobază avem 600 de locuri la ora actuală, e adevărat, nu sunt chiar toate ocupate, dar nu avem voie să aducem câini din alte părți!".Referitor la adopții și sponsorizări, reprezentanta Ecarisajului ne-a spus că la acest nivel se face tot ce este omenește posibil pentru stimularea adopțiilor și atragerea de sponsorizări, dovadă că se adoptă tot timpul câini. Și fundațiile pentru ocrotirea animalelor, cu care există colaborare, pot să adopte câini, însă numai dacă fac dovada existenței unui adăpost în care să-i poată crește și îngriji ulterior adopției.În privința sponsorizărilor pentru gestionarea mai eficientă a maidanezilor: "Acestea au existat doar la stadiul de intenție!" - ne-a mai spus Cristina Itoafă, care a dorit să-i informeze, și cu această ocazie, pe constănțeni că, din păcate, acțiunile lor nu-și ating scopul din cauză că mulți dintre adoptatori fac acest gest doar formal. Altfel, după adopția făcută în termenii legii nu i-ar mai abandona în locul de… baștină chiar și după ce au semnat în contractul de adopție că dispun de un loc în care să-i crească și îngrijească. Este adevărat, Ecarisajul are la dispoziție o pârghie legală pentru depistarea adoptatorilor care nu și-au respectat obligațiile asumate prin semnătură. Astfel, în urma crotalierii câinilor, falșii adoptatori pot fi identificați, iar după ce sunt descoperiți, ajung pe mâna Poliției, care-i amendează.De regulă, cei mai mulți câini se aciuază în zonele cu șantiere de construcții (unde accesul hingherilor nu este permis, fiind proprietate privată), prelungindu-și șederea acolo și după finalizarea lucrărilor. Cât privește realizarea unui recensământ al câinilor fără stăpân, acest lucru este practic imposibil, întrucât nu există un serviciu pentru așa ceva: "Tot ce pot să vă spun este o cifră esti-mativă, undeva, în jurul cifrei de 7.000 de câini pe domeniul public și că numărul lor este în continuă scădere. Din păcate, legea este cum este, nu putem acționa în afara ei, însă le recomandăm cetățenilor și fundațiilor să se implice la nivelul faptelor, nu al vorbelor. Iar dacă vor să adopte, atunci să-i țină unde s-au angajat, nu să le dea drumul înapoi pe domeniul public, chit că le aruncă o bucată de pâine în continuare. Pentru că, așa castrați și sterilizați cum sunt, agresivitatea nu le dispare. Or, de la agresivitate pleacă și ostilitatea multora împotriva câinilor fără stăpân!" – a conchis Cristina Itoafă, care apreciază că atâta timp cât nu vor exista și pârghii care să permită aplicarea legislației existente (și aceasta ar trebui îmbunătățită), problema câinilor fără stăpân va rămâne la fel de spinoasă.Despre felul cum se implică fundațiile pentru ocrotirea animalelor în gestionarea maidanezilor constănțeni vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.