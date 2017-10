Ce este interzis să cumperi cu bonuri de masă

Bonurile de masă pot fi acordate doar salariaților care au funcția de bază la societatea repectivă, indiferent dacăau contract de muncă cu timp normal sau parțial.Este interzis a se cumpăra alcool și tutun. În prezent, valoarea unui tichet este de 9,35 lei.„Nu înțeleg de ce nu pot să cumpăr bere cu tichete de masă, decât de la unele buticuri? Plus că nu înțeleg de ce nu se poate da rest la bon, când e vorba de câțiva bănuți? Nelu Ilie”.„Suntem o societate care prestăm activități medicale, avem și angajați cu normă întreagă, și cu timp parțial. Putem să dăm bonuri de masă și la cei care lucrează mai puțin de opt ore pe zi? Câte bonuri poate să primească, într-o lună, un angajat, cât este valoarea unui tichet și dacă bonurile sunt impozabile?”.Bonurile, ca alocație de hranăBonurile sau tichetele de masă reprezintă o alocație individuală de hrană și sunt acordate de către angajator salariaților care au funcția de bază la societatea repectivă, necontând dacă au contract de muncă cu timp normal sau parțial, precizează Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Emise numai de unități specializate și doar în baza unei autorizații a Ministerului Finanțelor, în prezent, tichetele de masă sunt supuse doar impozitului pe venit, dar nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.Când se acordăAngajatorul trebuie să distribuie salariaților tichetele de masă în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna viitoare. Numărul de tichete acordat fiecărui salariat corespunde cu numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea (un tichet de masă pe o zi lucrată). În plus, angajatorul va ține o evidență a tichetelor de masă acordate și va trebui ca fiecare angajat să semneze de primirea tichetelor respective.ContravențiiDacă salariatul a primit, în avans, tichetele pentru toată luna și întâmplarea a făcut să intre, ulterior, în concediu medical, în ast-fel de cazuri, va trebui să returneze tichetele de masă aferente con-cediului medical, căci e vorba de zile nelucrate. Dacă nu se întâmplă așa, avem de-a face cu o contravenție, potrivit Legii privind acor-darea tichetelor de masă” - a adăugat Mihaela Crivea, precizând că astfel de contravenții pot fi constatate de către inspectorii de muncă, în cazul unui control. Totodată, în cazul în care contractul de muncă al salariatului încetează în cursul lunii pentru care deja a primit tichetele de masă, acesta va avea obligația să returneze toate tichetele aferente zilelor ce nu au mai fost lucrate.Interdicții la alcool și tutunÎntrucât aceste bonuri sunt considerate alocație de hrană, sala-riatul nu are dreptul să le folosească pentru a cumpăra alte produse decât cele alimentare. Așadar, achiziționarea de produse alcoolice și, de asemenea, țigări, este categoric interzisă. Tot la capitolul interdicții intră și primirea unui rest de bani la tichetul de masă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului. De asemenea, tot ilegale sunt și comercializarea tichetelor de masă în schimbul unei sume de bani sau utilizarea unui număr de tichete de masă mai mare decât zilele lucrate.Când se modifică valoareaÎn prezent, valoarea unui tichet de masă este de 9,35 lei. De precizat că valoarea unui tichet se poate modifica numai în baza unor criterii stabilite prin lege.