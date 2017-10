Ce e bine să ştii înainte de a cumpăra un teren

Ce e bine să știi înainte de a cumpăra un teren

Ştire online publicată Luni, 20 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Când se pune problema achiziționării unui teren, lucrurile devin și mai complicate, pentru că, față de segmentul rezidențial, de exemplu, toate detaliile importante despre terenuri sunt la prima vedere. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a cumpăra un teren:1. Tipuri de terenuri. Există două tipuri de terenuri de construcții: terenuri amenajate (nivelate, cu drum de acces construit, cu utilitățile trase) și terenuri neamenajate (care necesită lucrări suplimentare de consolidare, terasare și nivelare, cu utilitățile ce trebuie aduse până la teren, fără drumuri de acces costruite).2. Prețul. Totul pornește de la disponibilitățile tale bănești. Stabilește-ți un buget limită pentru fiecare fază în parte: cumpărarea terenului, realizarea proiectului și obținerea avizelor, realizarea construcției și finisajelor. Atunci când depășești unul din aceste bugete parțiale, acest lucru se va simți în cazul celorlalte. Și nu-ți dorești să la finisajele pe care le-ai stabilit cu familia ta!3. Zona unde este amplasat terenul este foarte importantă. O zonă în creștere poate fi un plus, pentru că vei avea vecini de talia ta, dar și un minus pentru că, în perioada următoare se anună lucrări noi și vei avea parte de zgomot, praf etc. Pe de altă parte, când ne referim la zonă, ne gândim la o arie urbană sau o arie rustică sau poate turistică. Un alt aspect foarte important este și poziționarea terenului față de punctele cardinale. Nu-țidorești să ai toate ferestrele către nord!4. Restricții de construcții. Există documente care reglementează tipurile de terenuri, regimul de înălțime, condițiile de amplasare a construcției pe teren, zonalitatea (de exemplu, delimitarea zonelor protejate), dezvoltarea infrastructurii etc. Acestea sunt Planul Urbanistic General, Planul Urbansitic Zonal, care detaliază reglementările generale la nivelul unei anumite zone și Planul Urbanistic de detaliu, care se raportează la un subteritoriu, un teren, o stradă etc. Astfel, poți afla dacă pe terenul ales poți realiza, de exemplu, o construcție cu două etaje sau mai puține, amplasarea ei pe teren în raport cu vecinii, drumurile de acces etc.5. Proiecte de dezvoltare zonală. Studiază presa locală, studiază programele de acțiune ale primăriei din localitate și află ce proiecte de infrastructură sunt anunțate pentru anul în curs și pentru anii ce urmează. Introducerea sistemului de canalizare, apă, gaze sau asfaltarea străzilor sunt numai câteva exemple care pot crește valoarea terenului tău, dar și a zonei respective, în general.