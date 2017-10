Ce drepturi au gravidele la locul de muncă?

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Teoretic, se spune că o gravidă salariată are o grămadă de drepturi la locul de muncă. Practic, lucrurile nu stau chiar așa. Pot afla ce drepturi are o gravidă la locul de muncă? (Ana P.).xxxDupă cum ne-a explicat Manuela Marcu, expert în probleme de muncă, salariatele care sunt gravide, au născut recent sau alăptează sunt beneficiarele unor drepturi, după cum urmează:1. În baza raportului de evaluare efectuat, salariata trebuie să fie înștiințată despre rezultatele evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă și despre măsurile suplimentare de protecție pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât și salariata.2. În cazul în care o salariata desfășoară o activitate cu riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.3. Pentru salariatele care își desfașoară activitatea numai în poziția așezat, angajatorii au obligația de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezând sau pentru mișcare.4. Salariatele nu pot fi obligate să desfășoare muncă de noapte; în cazul în care sănătatea salariatelor este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menținerea salariului de bază brut lunar. De asemenea, nu pot desfășura muncă în condiții insalubre sau greu de suportat. Dacă salariata care desfășoară în mod curent munca în condiții insalubre sau greu de suportat este gravidă, a născut recent sau alăptează,angajatorul are obligația să o transfere la un alt loc de muncă, cu men-ținerea salariului de bază brut lunar, pe baza solicitării scrise a salariatei.xxxAngajatorii au obligația de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale, în limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigațIile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, făRă diminuarea drepturilor salariale. De asemenea, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa ori a fătului, are dreptul la reducere cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale.