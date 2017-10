Ce dezastru!

De ani buni, locuitorii din zonă insistă prin tot felul de adrese și reclamații pe lângă autoritățile locale, pentru a atrage atenția că și ei sunt constănțeni, și ei plătesc nenumărate impozite și taxe. Din păcate, suportă în continuare consecințele nepăsării edililor.Ca să se facă bine înțeleși, ei atrag atenția, punctual, asupra neregulilor care-i revoltă, unii avertizând că dacă vor fi ignorați și după apariția acestor rânduri, singura soluție va fi acționarea în justiție a primăriei Constanța, pe care o fac răspunzătoare de calvarul pe care-l trăiesc zi de zi. Mai mult, ferm convinși că indiferența, neimplicarea distrug, ei lansează un apel și către alți constănțeni nemulțumiți de a li se alătura în acest demers, convinși că printr-o acțiune concertată îi vor trezi pe edili din pasivitate: „Am auzit că prin țară s-au câștigat procese împotriva primăriei din cauza gropilor din asfalt!” (Marieta Damian). „Văzând cât de nemulțumiți sunt constănțenii de felul cum arată Peninsula, au aruncat pe piață un program nemaivăzut, nemaiauzit, de reabilitare. Foarte bine, să facă frumos! Dar chiar de-ar fi să-i credem pe cuvânt, știe cineva câți ani o să dureze lucră-rile? Or, noi cerem lucruri simple, care pot fi făcute acum. Din păcate, nimeni nu ne aude, dar suntem aburiți cu proiecte. Știe cineva câte proiecte de modernizare a zonei ni s-au fluturat sub nas până acum?” (Dana Miron).Gropile le-au distrus mașinileEste un paradox ceea ce se în-tâmplă în această zonă extraordinară a orașului, unde „disprețul față de istorie și față de cetățeni, dar și turiști, e la el acasă. Poate că peste zece ani o să se modernizeze și Peninsula, însă când e vorba de lucrări elementare, nu te mai agăți de viitor. Am cerut să se astupe gropile din strada Sulmona, atât! Uitați-vă cum arată! E ciuruită, vai mama ei!” - ne-a spus un cetățean din zonă, care a insistat să-i păstrăm anonimatul. „Mașinile parcate ocupă aproape toată strada. Ca să ajungem acasă, ne strecurăm cum putem. Dar chiar de n-ar fi nicio mașină parcată, gro-pile tot nu avem cum să le evităm. Uitați-vă, s-a mâncat tot cimentul! Ne-am distrus mașinile, suntem disperați! Ne despăgubește cineva? Degeaba ne plângem, că nu se face nimic. Păcat de zona asta. Ne e rușine de turiștii care nu înțeleg ce-i cu ruina asta! – sunt de părere soții Sârbu. „În porțiunea cu vile s-au astupat gropile, dar în rest, Dumnezeu cu mila! E ceva de lumea a treia Peninsula asta!” (Ioana Popa).Gunoaiele, alt calvar!Oamenii sunt extrem de revoltați și din cauza gunoaielor aruncate aici de indivizi certați cu bunul simț. Astfel, în capătul aceleiași străzi, Sulmona, pe malul dinspre Portul Tomis, s-au adunat tone de deșeuri de toate „neamurile”, moloz, resturi de la materialele folosite în construcții sau din demolări. „Tot ce vrei și ce nu vrei se aruncă aici. Suntem disperați, ne e silă să ne uităm pe ferestre, darămite să le mai și deschidem! Ce e așa de greu să fie prinși și amendați zdravăn indivizii nesimțiți? De raziile nocturne nu s-a auzit prin primărie? Pe ce se duc impozitele noastre? Așa nu se mai poate! Poliția comunitară, ce face, nu e cu noi?” – ne-a spus o altă locuitoare din zonă, care nu mai are încredere în niciun proiect al primăriei privind asanarea acestei zone.Maidanezii, nelipsiți din peisajLa câte gunoaie se aruncă aici, este de la sine înțeles că nu puteau lipsi din peisaj câinii vagabonzi: „Au serios de lucru prin toată mizeria asta! Dacă pe vremea comuniștilor se întâmpla așa ceva, cred că zburau multe capete. La noi, gunoiul se adună, câinii îl scormonesc, oamenii se plâng și nimic nu se schimbă!” (Oana Tudor).Oamenii încă mai speră în intervenția autorităților locale, astfel încât dezolanta stradă Sulmona, parte a istoriei orașului… să co-boare mândră spre mare. Pentru asta va fi nevoie ca, atât conducători, cât și cetățeni de rând să facem numai ce trebuie!