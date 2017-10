Ce conserve mai sunt sigure în ziua de azi?

Potrivit unui studiu recent făcut de Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor, cele mai multe dintre pateurile de ficat comercializate pe piața românească au în compoziția lor E-uri nocive. Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că dacă sunt consumate în exces, produsele respective pot avea efecte negative asupra sănătății. Speriată că, săptămânal, le cumpără copiilor pate de pasăre, Liliana Vicol îi întreabă, pe această cale, pe cei răspunzători: „De ce așa târziu s-a făcut studiul ăsta așa de complex, cum se arată în anunțul ANPC? Pateul de ficat a fost dintotdeauna preferat de copii, dar și de oameni de toate vârstele. Este gustos… am făcut și în casă, dar nu-mi iese, de aceea am tot cumpărat din magazine. Am și eu ceva școală, dar nici să nu cumpăr nimic de-a gata nu se poate în ziua de azi, oricâte E-uri ar conține! Nu este normal să vii în anul 2013 și să țipi că pateurile ne îmbolnăvesc, că sunt pline de substanțe interzise, care ne fac atâta rău … Iar chestia cu cititul etichetelor, e poveste. Doar să umbli cu lupa după tine și să ai tot timpul din lume ca să verifici toate ingredientele de pe conserve. Nu poate Protecția Consumatorului, Siguranța Alimentară, să-i oblige pe producători să scrie cu litere mai mari compoziția? Sau să scrie câte E-uri toxice are o conservă, ca să nu ne mai amețim cu tot felul de denumiri, pe care tot degeaba le trec acolo? Că la eliminarea lor de pe piață, nu mai speră nimeni!”.Există și pate-uri fără E-uriDin fericire, tot potrivit Protecției Consumatorilor, pe piață există și pate de ficat fără niciun aditiv alimentar, lucru menționat pe etichetă. Tocmai de aceea se recomandă citirea cu maximă atenție a etichetelor, fie și cu ajutorul lupei, dacă este nevoie, niciun efort nefiind prea mare când în joc este sănătatea omului.