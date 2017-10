Ce condiţii nu pot fi puse la angajare

Ce condiții nu pot fi puse la angajare

„Există vreo lege care obligă o persoană ca, în ziua când semnează contractul de angajare, să dea și o declarație pe proprie semnătură că n-o să plece din firmă? Eu am semnat așa ceva, mi-am găsit un post mai bun, dar mi-e frică să nu fiu pus la plată” – este dilema unui cititor.v v vDupă cum ne-a explicat specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, există câteva clauze care nu ar trebui, sub nicio formă și sub niciun motiv, să fie inserate într-un contract de muncă. Iar printre acestea, se numără și aceea prin care salariatul s-ar obliga să nu părăsească unitatea la care figurează ca angajat cu acte în regulă un anumit număr de ani, nu contează câți. Explicația constă în aceea că o asemenea condiție n-ar face altceva decât să încale principiul libertății muncii.