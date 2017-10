Ce cadou alegi pentru tatăl tău

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când vine vorba de propriul tată, orice copil, indiferent de vârsta pe care o are și indiferent de ocazie, și-ar dori să-l bucure cu cel mai potrivit cadou. Dacă sunteți în pană de idei, câteva sugestii din partea elle.ro v-ar putea fi de folos. Indiscutabil, acestea pot fi adaptate în funcție de personalitatea și preferințele fiecăruia. Așadar, dumneavoastră sunteți cei care să alegeți cadoul… cel mai cel, din lista de mai jos:Cărți, curea, obiecte vestimentare (cămașă, pulover), fular, mănuși, cosmetice (parfum, apă de toaletă, after-shave), aparat foto digital, album foto, ramă foto, fotografie cu tine sau cu întreaga familie, înrămată, telefon mobil, ceas de mână, sticlă de vin vechi plus accesorii (suport pentru sticlă), set accesorii pentru scris (pixuri, stilou), cană personalizată, portofel, port cărți de vizită, jocul preferat (șah), colecție de CD-uri cu muzica preferată, minge de fotbal, glob zăpadă, breloc, pipă, brichetă personalizată sau un set similar, geantă diplomat, masă la restaurant pentru tatăl și mama ta, bilete la un concert de Crăciun etc.