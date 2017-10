Ce boli poate ascunde banalul sughiţ

Medicul de gardă

Ce boli poate ascunde banalul sughiț

„Eu cred că orice om mai sughiță din când în când și n-am auzit ca un simplu sughiț să fie o boală. Am o vecină asistentă, care mi-a recomandat să merg la doctor pentru că sughiț prea mult, și așa ceva nu e normal. Mi-e jenă să deranjez medicul de familie pentru așa ceva. De aceea am îndrăznit să cer un sfat, prin această rubrică. Vă mulțumesc anticipat, Corina”.v v vN-ar trebui să considerați sughițul un motiv jenant de prezentare la medic, doamnă Corina, întrucât chiar medicii spun că sughițul persistent, prelungit este un motiv serios de a cere părerea unui specialist. După cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, în situațiile în care sughițul nu are legătură cu vreo boală deja diagnosticată, medicul va căuta alte simptome care, alăturate sughițului, ar putea fi semnele vreunei afecțiuni. Episoadele prelungite de sughiț pot fi urmarea unor tumori cerebrale, dar și unor cauze ischemice sau locale, alcoolismului, bolii Parkinson, ulcerului, colitelor, gutei, diabetului sau unor tratamente medicamentoase.Ca și definiție medicală, sughițul este o contracție bruscă, involuntară și spasmodică a a musculaturii inspiratorii, în special a diafrag-mului, care oprește fluxul de aer și produce un sunet caracteristic. Poate să apară la orice vârstă și, în mod special, în rândul bărbaților. Un sughiț poate să dureze secunde sau minute.