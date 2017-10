Medicul de gardă

Ce boală afectează coloana vertebrală

„Am 61 de ani, cu probleme mari la coloană. Nu mi-am permis financiar să-mi văd de sănătate, prin doctori, iar medicul de familie a crezut că am osteoporoză. M-a trimis la specialist și așa am aflat că aș avea boala Paget. M-a întrebat dacă în familie am avut cazuri, ceea ce nu știu. E legat de vârstă?” (Ema Dana) v v vCă boala Paget nu este străină de baza genetică a pacientului ne-a confirmat și dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed. Există cazuri când afecțiunea s-a dezvoltat în cadrul unor familii, dar boala poate fi și de natură virală. Referitor la vârstă, într-adevăr, această afecțiune apare, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, după vârsta de 50 de ani. Există și bolnavi de vârste mai tineri, însă numărul lor este foarte mic.Oasele sunt serios afectate. Boala Paget are drept urmări creșterea și dezvoltarea anormală a oaselor, acest proces derulându-se de-a lungul anilor. Iar, cu trecerea timpului, țesutul osos este înlocuit în mod continuu printr-un proces de reconstrucție osoasă, pe măsură ce este distrus și absorbit de către corp, iar pentru a ține pasul cu ritmul distrugerii oaselor, organismul va mări viteza procesului de reconstrucție. Însă, noul țesut osos este, în general, mult mai fragil, iar această situație facilitează producerea fracturilor osoase.Este adevărat, coloana vertebrală este cea mai afectată, dar, cu timpul, vor fi atinse și femurul, tibia. În cele mai fericite cazuri, poate fi afectat un singur os. Cât privește cauzele, primordiale sunt cele genetice, dar pot fi și de natură virală. Indiferent de situație, pacientul trebuie să mențină legătura cu un specialist.