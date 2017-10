Ce beneficii aduce loboda

Miercuri, 19 Martie 2014

Loboda conține de două ori mai multă vitamina C decât kiwi sau lămâia, cantități importante de fier și de vitamina K - ce crește rezistența vaselor sangvine și reduce riscul de accident vascular. În plus, puțină lume știe că planta are proprietăți diuretice. Iată câteva beneficii ale lobodei, citate de Sănătate.ro:Curăță sângele și stimulează metabolismul. Loboda are efect ușor laxativ și joacă un rol important în curățarea sângelui. Pentru aceasta nu e nevoie de ceaiuri sau de tincturi sofisticate, ci planta poate fi folosită, pur și simplu, în ciorbe sau salate. Mai ales în curele de detoxificare, consumarea frunzelor tinere în stare crudă este cu atât mai indicată, ele având rol diuretic. În plus, planta mai conține pigmenți antioxidanți, care ajută organismul să se regenereze, încetinește procesele de îmbătrânire și este un bun remineralizant. De asemenea, stimulează metabolismul.În amestec cu oțet, miere și sare tratează gâtul inflamat. Consumul regulat de lobodă este eficient în ameliorarea sau tratarea acneei, astmului, chisturilor ovariene ori alergiilor, ea având un excelent efect mineralizant și vitaminizant. Din acest motiv, loboda este utilă și pentru tratarea tusei, a gâtului inflamat și a gutei. În aceste situații se obțin rezultate mai bune dacă fiertura e amestecată cu puțin oțet, miere și sare.Cataplasme pentru vindecarea rănilor. Mai mult, sub formă de infuzie planta este utilă în tratarea afecțiunilor pulmonare și a durerilor de stomac, iar sub formă de cataplasmă ajută la vindecarea bubelor și rănilor. Infuzia poate fi făcută, pur și simplu, ca un ceai sau sub formă de ciorbă, alături de alte legume (ceapă, usturoi verde și leuștean). În ceea ce privește cataplasmele, se fierbe planta până dă apa în clocot, apoi se lasă să se răcească puțin. Când loboda încă e călduță se înfășoară în tifon și se pune pe locul cu probleme, unde se ține minimum 30 de minute.Conține multe substanțe benefice. Loboda conține multe substanțe benefice organismului uman. De exemplu, în 100 de grame de plantă se găsesc: 17 grame de proteine, 3 grame de grăsimi, 56 de grame de carbohidrați, 11 grame de fibre, 150 de miligrame de potasiu, 10 grame de fier, 2 grame de cupru, 500 de grame de magneziu, 800 de grame de vitamina K, dar și calciu și betacaroten.Important! Persoanele cu pietre la rinichi nu au voie să consume planta în cantități mari sau în scopuri terapeutice.