Ce analiză trebuie să facă şi omul sănătos

Medicul de gardă

Ce analiză trebuie să facă și omul sănătos

„Nu prea m-am simțit bine în iarna asta, am fost la medicul de familie, m-a consultat și mi-a spus că, la prima vedere, par sănătoasă. Mi-a recomandat o singură analiză de sânge, VSH, după aia mai stăm de vorbă. Chiar așa, numai cu o analiză îți dai seama ce boală are omul?v v vCând este vorba de VSH, după cum o confirmă și dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, această analiză de sânge este atât de importantă, încât ar fi bine să fie făcută în fiecare an și de oamenii care n-au probleme de sănătate. Cât privește rezultatele acestei investigații, chiar dacă nu pot stabili sută la sută existența unei anumite boli, valorile anormale indică unele anomalii care nu trebuie ignorate nici de medic, nici de pacient.Dar ce este VSH-ul? Nimic altceva decât o analiză de sânge care stabilește viteza de sedimentare a hematiilor. Pentru o mai bună înțelegere, viteza de sedimentare a hematiilor (hematia fiind globula roșie, adică celula sanguină care conține hemoglobina, responsabilă de transportul oxigenului și dioxidului de carbon prin sânge) reprezintă un indiciu al unor eventuale afecțiuni de care ar putea suferi o persoană, lucru extrem de important atât pentru medici, dar și pentru pacienți.Interesant este că VSH-ul are valori mari când nivelul colesterolului este crescut sau în urma administrării unor medicamente sau înaintea ciclului menstrual. Tot valori mari au și reumaticii, persoanele cu tumori maligne, cu tot felul de infecții acute, dar și cei care suferă de tuberculoză, anemie, boli de rinichi sau ficat. De asemenea, VSH peste limită pot avea și obezii, vârstnicii, de aceea se recomandă ca această analiză să se facă anual.