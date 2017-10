Ce afacere să deschizi în această perioadă

„M-am consultat și eu cu oameni care fac de ani buni comerț și mi-au recomandat să deschid o terasă la stradă, pot să câștig bani frumoși. Am vorbit cu o rudă care are un restaurant să-mi închirieze mie terasa, la început a fost de acord, dar între timp s-a răzgândit. Eu stau la casă, am intrare de la stradă și vreau să știu dacă pot să deschid terasa mea” (I. Popa).v v vDin păcate, potrivit reglementărilor în vigoare, practicarea comerțului stradal nu este posibilă în locul agreat de fiecare. Și asta din cauză că se poate elibera autorizație de comerț stradal sau de comerț de întâmpinare permisă numai pentru unitățile situate în fața propriilor unități de alimentație publică.Pe cei care îndeplinesc această condiție și sunt interesați de o asemerea afacere, îi informăm că solicitările pentru comerțul stradal se depun la biroul din cadrul Cen-trului de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall (telefon 485565). Cât privește programul pentru depunerea dosarelor cu actele necesare, acesta este: luni, între orele 08.30-18.30; marți, miercuri, între orele 08.30-16.30.Costuri. Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare în zone publice este de 200 de lei și se achită (după verificarea documentației de către inspector) la casieria Primariei sau prin ordin de plată. Mai trebuie plătită și o taxă de amplasament, însă cuantumul acesteia se stabilește în funcție de activitatea ce urmează a se desfășura, dar și de zonă.