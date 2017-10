Cosmetica la domiciliu

Cauzele îmbătrânirii premature a gâtului

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu care sunt cauzele care îmbătrânesc gâtul mai repede chiar decât fața și cum trebuie el îngrijit pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Vă întreb pentru că la mine fața este OK, în schimb, gâtul, nu prea. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Ella Mioara Dan, din Constanța“. Deși gâtul este barometrul frumuseții și al vârstei (de multe ori el trădează vârsta reală), Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne asigură că dacă este bine întreținut, îmbătrânirea pielii acestuia poate fi încetinită. Cauzele care duc la îmbătrânirea prematură a pielii gâtului sunt: poziția nepotrivită a capului, care conduce la o crispare a gâtului, abuzul de săpun (care degresează și deshidratează), abuzul de băi cu produse detergente care produc spuma de baie, vestimentația din materiale sintetice (gulere, șaluri) sau din materiale aspre (lână naturală), arsurile solare, folosirea greșită a produselor de întreținere (cele astringente) sau a fardurilor, sprijinitul bărbiei în mâini, somnul pe perne foarte înalte, pierderea mantalei acide a epidermei și dernajamentele endocrine, comprese agresive (spirt, oțet, făină de muștar etc), folosirea bijuteriilor din materiale oxidabile. Din fericire, specialista esten optimistă, precizând că există cel puțin tot atâtea mijloace prin care puteți să aveți grijă de această zonă a corpului, atât de sensibilă și de expusă. Despre trucurile de îngrijire a gâtului, citiți în ziarul nostru de mâine.„Aș vrea să știu care sunt cauzele care îmbătrânesc gâtul mai repede chiar decât fața și cum trebuie el îngrijit pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Vă întreb pentru că la mine fața este OK, în schimb, gâtul, nu prea. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Ella Mioara Dan, din Constanța“. Deși gâtul este barometrul frumuseții și al vârstei (de multe ori el trădează vârsta reală), Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne asigură că dacă este bine întreținut, îmbătrânirea pielii acestuia poate fi încetinită. Cauzele care duc la îmbătrânirea prematură a pielii gâtului sunt: poziția nepotrivită a capului, care conduce la o crispare a gâtului, abuzul de săpun (care degresează și deshidratează), abuzul de băi cu produse detergente care produc spuma de baie, vestimentația din materiale sintetice (gulere, șaluri) sau din materiale aspre (lână naturală), arsurile solare, folosirea greșită a produselor de întreținere (cele astringente) sau a fardurilor, sprijinitul bărbiei în mâini, somnul pe perne foarte înalte, pierderea mantalei acide a epidermei și dernajamentele endocrine, comprese agresive (spirt, oțet, făină de muștar etc), folosirea bijuteriilor din materiale oxidabile. Din fericire, specialista esten optimistă, precizând că există cel puțin tot atâtea mijloace prin care puteți să aveți grijă de această zonă a corpului, atât de sensibilă și de expusă. Despre trucurile de îngrijire a gâtului, citiți în ziarul nostru de mâine.