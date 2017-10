„Câţi oameni trebuie să moară pentru ca uninominalii să facă legi drepte?”

Comisiile lor și necazurile noastre!

„Câți oameni trebuie să moară pentru ca uninominalii să facă legi drepte?”

Cititorii așteaptă ca „adunătura uninominală de senatori și deputați” să voteze legi împotriva borfașilor și a șmecherilor, nicidecum eterne comisii parlamentare pentru „răfuieli politice, că nu pentru asta îi plătim!”. Într-un context economic nefast, cititorii și-ar fi dorit să fie ținuți cu sufletul la gură la nenumăratele runde ale meciului politicienilor cu criza economică. Din păcate, ei sunt obligați să asiste tot la niște meciuri, însă unele pur politicianiste. „Ne-am săturat de comisiile lor, Udrea, Nemirschi sau cine o mai urma! A numărat cineva câte ore de publicitate îi acordă ministrei Elena această comisie? N-au decât s-o omoare, s-o jupoaie, s-o bage la pușcărie, dar pentru asta să lase justiția s-o ia la întrebări. Este exact ca pe vremea comuniștilor, când erai chemat la raport la Comitetul județean de partid dacă fluierai în biserică. Sunt convins că dacă se va face câte o comisie pentru fiecare ministru, la toți le vor găsi bube-n cap, că toți sunt o apă și-un pământ! Dar nu mi se pare normal ca atâta vreme cât țara arde, uni-nominalii noștri să se bată în campanie pentru prezidențiale, abuzând de o lege pe care tot ei au știut s-o facă în avantajul lor! Să lase Parchetul să-și facă treaba lui, iar ei să-și facă treaba lor. Și, mai ales, să ia la puricat toate legile făcute în interesul lor și împotriva celor mulți. Și să-și asume toate erorile din legile deja promulgate! Eu, dacă aș avea putere, i-aș pune pe acești… arbitri ai dreptății să facă o comisie parlamentară care să anali-zeze activitatea comisiilor care au fă-cut legi strâmbe și împotriva poporului român. Să vedem atunci care va fi scorul!” – ne-a spus, extrem de iritat, ing. Mugurel Marcu (48 ani). Cititorul nostru este decepționat de… prestația politică a celor aleși, de altfel, prin vot uninominal, dar pe care nu-i consideră cu nimic… deasupra celor aleși pe lungile liste. „Să ne scutească cu legile lor șmecherești” Marcat de un eveniment tragic în familie (și-a pierdut nepotul în vârstă de 19 de ani într-un tragic accident de circulație petrecut la începutul anului 2008), Mugurel Marcu ne-a povestit că, anul trecut, a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni electorale televizate, în care le cerea „candidaților la parlamentare” să răzbune moartea nepotului său. Le-a spus, franc, că nu i se pare normal ca atâta timp cât în România rata mortalității din cauza accidentelor rutiere este în creștere, „parlamentarii să privească nepăsători, din mașini luxoase sau fotoliile confortabile din cea mai importantă instituție a statului democratic, cum le place să spună, cum o lege incorectă continuă să-și producă efectele nefaste”. Le-a cerut atunci să facă o lege aspră, dar dreaptă, care să nu mai permită șoferilor care au exagerat cu viteza să conteste sancțiunea primită și să circule până la soluționarea cauzei. Asta, pentru că șoferul care i-a omorât nepotul, „un pilos”, avea carnetul suspendat din cauza vitezei excesive, însă făcuse contestație și circula bine mersi, „pentru că o lege strâmbă îi permitea. „Toți au promis că vor schimba legea, dar n-au făcut nimic. O demonstrează și episodul în care a fost implicat fiul deputatului Adrian Năstase, dar și altele în care vitezomanii șmecheri, deși cu permisul sus-pendat, circulă pe șosele, iar unii dintre ei au făcut accidente serioase chiar în acest interval. Ce repede uită policienii, toți sunt o apă și-un pământ!”. Mii de accidente rutiere grave Potrivit statisticilor, România se numără printre țările cu cea mai mare rată a mortalității din cauza accidentelor rutiere, depășind media europeană. Dincolo de lejeritatea cu care cei depistați conducând cu mult peste limita legală depun contestații, deși fapta lor este incontestabilă, cititorul nostru speră ca parlamentarii să nu-și mai aroge rolul de anchetatori și să-și facă propria treabă: adică, niște legi drepte, bine gândite, care să nu apere borfașii sau șmecherii și, mai ales, care să nu mai permită ca atâția oameni să-și piardă viața pe șosele din cauza unei legi „inconștiente”. Există țări în care dacă ai circulat cu dublul vitezei legale ți se confiscă mașina! „Când veți face, stimați uninominali, o comisie parlamentară care să analizeze aceste lucruri? Eu mai am răbdare și aștept, în speranța că, până la urmă, tinerețea nepotului meu va fi răzbunată într-un fel, deși nu sunt un om răzbunător, dar merită, măcar de dragul altor vieți!”.