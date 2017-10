Veterinarul pe recepție

Câte cicluri de călduri are un câine

„Este normal ca un câine Bichon să intre în călduri pentru a doua oară într-un singur an? E prima dată când cresc un câine, l-am găsit pe stradă și mi s-a făcut milă de el. Plus că am dat anunț, dar tot nu s-a găsit stăpânul. Vă mulțumesc pentru înțelegere, Lidia”.Cât privește gestația, potrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, aceasta durează aproximativ două luni, cățelele având două cicluri de călduri pe an, care se repetă destul de regulat la un interval de șase luni. Este bine de știut însă că stresul, schimbările de mediu, prezența altor femele în călduri pot întârzia sau chiar grăbi apariția căldurilor. Cățelele din rase cu morfologie împinsă spre extrem (Pekinez, Bichon etc.) au parametri reproductivi scăzuți atât în ceea ce privește numărul de pui, cât și în instalarea căldurilor.Referitor la îngrijirea în această perioadă, în prima perioadă de gestație, nu se impune suplimentarea rației de mâncare. Atenție, însă, în perioada a doua, acest lucru este necesar. Să nu vă îngrijorați din nou după fătare, căci atunci apetitul va scădea considerabil, însă acesta va crește simțitor după aceea.