Câtă sare trebuie să mâncăm zilnic?

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Care este cantitatea de sare de care organismul are nevoie într-o zi? Specialiștii atrag atenția că aproximativ șase grame pe zi sunt suficiente. Atenție, pe cât de importantă este sarea pentru alimentație, pe atât de nocivă poate fi dacă este consumată fără măsură! Practic, sarea este un aliment care nu trebuie să lipsească din alimentația noastră.Cum rezistați tentației de a mânca prea sărat? Pentru a face față tentației de a adăuga sare alimentelor atunci când gătiți, folosiți diverse condimente foarte savuroase și indicate pentru sănătate. Sarea este un mineral cunoscut sub denumirea tehnică de clorură de sodiu. Tocmai conținutul de sodiu al sării este important pentru organism, deoarece corpul uman are nevoie de o anumită cantitate de sare pentru a funcționa corect. Sodiul ajută corpul să își mențină un nivel corect de fluide, ajută celulele să absoarbă nutrienți și de asemenea joacă un rol important în transmiterea impulsurilor electrice către nervi.De ce prea multă sare face rău organismului? În cazul adulților, atunci când nivelul de sodiu din organism este prea mare, corpul reține multă apă și astfel volumul de fluide din corp crește. Mulți cercetători leagă acest proces de hipertensiune, care la rândul său este legată de riscul crescut de afecțiuni cardiace coronariene sau de atac cerebral. Explicația constă în faptul că, atunci când există o cantitate mare de lichide la nivel cerebral, există o șansă ca slăbiciunile de la nivelul vaselor de sânge cerebrale să fie expuse și chiar să explodeze, provocând un atac cerebral. Cu toate acestea, există multe alte motive care duc la apariția afecțiunilor cardiace și cerebrale, de aceea unii cercetători neagă ideea potrivit căreia sarea are avea un rol în declanșarea acestor boli. Un adult este capabil să elimine sarea din organism prin rinichi în urină. Cu toate acestea, bebelușii nu au capacitatea de a procesa mari cantități de sare, deoarece rinichii lor nu sunt complet dezvoltați. Din acest motiv, dacă un bebeluș primește mâncare cu o cantitate mare de sare, înainte de a împlini patru luni, excesul de sodiu se acumulează în corp, ducând la probleme ale rinichilor, ficatului și ale creierului și în unele cazuri, destul de rare, chiar la deces. Astfel, bebelușilor trebuie să le fie administrat doar lapte matern sau formulă, în primele patru luni de viață.Șase grame de sare pe zi: Sarea este adăugată alimentelor procesate pentru a ajuta la conservarea lor și la îmbunătățirea gustului. Sodiul este prezent în aditivi precum glutamat monosodic și bicarbonat de sodiu. Specialiștii recomandă ca un adult să consume șase grame de sare pe zi. Cu toate acestea, consumul mediu de sare pe zi este de nouă-zece grame. Estimările medicilor britanici, citați de BBCNews, sugerează că, dacă am reuși să scădem consumul de sare la șase grame pe zi, am putea preveni în acest fel 70.000 de atacuri de cord și atacuri cerebrale pe an. Principalele surse de sare din dieta noastră sunt alimentele procesate, sarea adăugată în timpul preparării alimentelor și sarea adăugată mâncării în timpul mesei. Carnea, produsele pe bază de carne și pâinea sunt, de asemenea, produse bogate în sare. Alimentele procesate reprezintă 75 la sută din sursa de sare a unei persoane.Cum reducem cantitatea de sare din alimentație? Printre metodele de reducere a cantității de sare din mesele zilnice se numără: alegerea unor alimente cu un conținut redus de sodiu, o atenție sporită acordată conținutului de sare din alimentele procesate și consumul mare de fructe și legume deoarece acestea conțin potasiu, el echilibrând efectul sării asupra organismului. Citirea etichetelor produselor poate crea confuzii deoarece unele alimente prezintă conținutul de sodiu și nu cel de sare. Pentru a afla conținutul de sare trebuie să înmulțiți conținutul de două ori și jumătate.