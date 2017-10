Câtă ciocolată să mâncaţi de sărbători

Câtă ciocolată să mâncați de sărbători

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ciocolata este nelipsită din cadourile pentru sărbătorile de iarnă. Fiecare are tendința să exagereze cu acest dulce minunat, însă, potrivit Unica.ro, nutriționiștii sunt categorici și recomandă să înlocuiți ciocolata cu lapte, grăsimi și zahăr, cu ciocolată neagră cu 70% cacao, bogată în flavonoide, benefice pentru sănătate. Dar și așa, dacă vreți să nu vă îngrășați, nu mâncați mai mult de 20-30 g, adică 2-3 pătrățele dintr-o ciocolată obișnuită de 100 g.Cât despre alcool, când duceți paharul la gură, gândiți-vă că acolo sunt o grămadă de calorii și mult zahăr. De exemplu, oupă de șampanie ciocnită la cumpăna dintre ani conține 80 kcal, iar un pahar de vin roșu, 70 kcal. Și încă un argument: când pierzi controlul din cauza alcoolului, scade și vigilența asupra cantității preparatelor consumate!Spune nu! Trebuie să ai puterea de a refuza, desigur într-un mod care să nu supere gazdele, chiar și atunci când vă ispitesc cu încă o porție dintr-o prăjitură delicioasă sau un pahar în plus de alcool, că doar o dată pe an este Revelionul!