Cât vă costă o bonă pentru seara de Revelion

Dacă nu aveți cu cine să vă lăsați copiii în noaptea de Revelion sau există în familie vârstnici care au nevoie de însoțitor, puteți să apelați la serviciile unei bone, prin intermediul agențiilor de babysitting constănțene. Comenzile pot fi lansate până vineri, 28 decembrie inclusiv, iar prețul orientativ este de 200 de lei.Vă doriți din tot sufletul să petreceți Revelionul cu prietenii, dar nu vă puteți permite această plăcere din cauză că nu aveți o persoană de încredere în grija căreia să-l lăsați pe cel mic? Pentru că în această situație se află foarte multe familii, agențiile de babysitting le vin în ajutor cu persoane specializate, de încredere, cu cazierul în regulă. Interesant este că o bonă ocazio-nală poate fi angajată nu doar pentru noaptea de Revelion, ci și pentru alte ocazii, începând de la câteva ore, până la o zi sau câte zile dorește clientul. De asemenea, dacă aveți persoane adulte în familie care nu pot fi lăsate singure, aveți posibilitatea să angajați, tot prin intermediul acestor agenții, pentru câte zile doriți dumneavoastră sau numai pentru noaptea de Revelion, o persoană calificată special pentru asemenea servicii, pe mâna căreia puteți lăsa și casa cu încredere. În plus, dacă plecați în concediu, puteți să luați cu dumneavoastră, de asemenea, o bonă recomandată de una dintre nenumăratele agenții constănțene, tariful urmând să-l negociați direct cu bona.Cei mici trebuie distrațiFără doar și poate, pentru orice părinte, grija față de comoara familiei constituie prioritatea zero. De aceea, când se pune problema să-și lase copilul pe mâna unei persoane despre care nu au suficiente informații, reticențele sunt foarte mari, lucru absolut normal. Cunoscând prea bine această realitate, agențiile de babysitting garantează asupra integrității persoanelor recomandate. Așadar, este nu doar practic, ci prezintă și siguranță ca bonele să fie contactate prin firmele de profil. În plus, poate fi și avantajos din punct de vedere financiar, întrucât tariful pentru asemenea servicii se negociază direct între bonă și client, fără ca firma să intervină.Din informațiile obținute de la mai multe firme din Constanța a rezultat că, de exemplu, pentru noaptea de Revelion, în principiu, tariful este de 200 de lei, însă acesta poate fi negociat fără probleme între client și bonă, nefiind impus de către firmă. Interesant este că în prețul pentru noaptea de Revelion nu intră doar serviciile de îngrijire a celor mici până la întoarcerea părinților, ci și distrarea lor, că doar și pentru ei este Revelionul! De asemenea, agen-țiile închiriază bone care să însoțească o familie și în vacanță, tariful depinzând de perioada concediului și, evident, acesta se negociază tot între bonă și client. Și nu în ultimul rând, aceste firme acoperă și servicii privind îngrijirea vârstnicilor sau a persoanelor care nu se descurcă singure, pe o perioadă limitată sau pe cea agreată de client.Termen pentru comenziManagerii firmelor de babysitting cu care am discutat ne-au spus că mai sunt disponibile bone pentru asemenea servicii, însă comenzile trebuie făcute până vineri, 28 decembrie. În plus, aceste firme garantează asupra integrității morale și profesionale a bonelor recomandate, persoane special pregătite pentru a face față ca la carte acestui tip delicat de servicii.La domiciliul clienților sau al bonelorÎn funcție de opțiunea părinților, bonele se pot deplasa la domiciliul copiilor, dar nu au nimic împotrivă ca ele să fie gazdele celor mici în noaptea de Revelion. Cât privește buna co-municare cu cei mici, fie ei mai liniștiți sau mai rebeli, riscul ca bonele să nu câștige simpatia lor este minim, având în vedere că ele sunt școlite exact pentru a face față acestor situații.