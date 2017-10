Cât timp vom mai fi înşelaţi de pieţarii constănţeni?

Cât timp vom mai fi înșelați de piețarii constănțeni?

La solicitarea Cuget Liber, Administrația Piețelor va demara o acțiune prin care să se arate clar cine sunt producătorii veritabili de legume și fructe și cine sunt negustorii, pentru a se stopa înșelarea clienților. Potrivit Direcției Piețe, Târguri și Oboare Constanța, producătorii reprezintă circa 20 la sută din totalul comercianților din marile piețe: „Practic, producătorii se pierd în marea de comercianți!”În orice piață mare din oraș ai merge, dubiile cumpărătorilor privind proveniența mai ales a legumelor și fructelor sunt o chestiune la ordinea zilei. S-ar părea că nici sprijinul bănesc substanțial primit din partea Uniunii Europene, nici măsurile naționale nu descurajează importul de legume, dimpotrivă, statisticile arată că acestea au crescut în ultimii ani. Deși nimeni nu este împotriva importului de produse agro-alimentare sau de altă natură, când este vorba despre marile piețe ale orașului, oamenii, sătui să în-ghită… gogoșile comercianților asupra provenienței legumelor și fructelor, cer o delimitare clară a sectorului de producători de cel al negustorilor. Iar pentru ca treaba să fie dusă până la capăt, în fiecare piață mare ar trebui să existe o listă, la vedere, cu numărul și numele tuturor producătorilor, pentru ca oamenii să-i știe.Responsabilitatea piețelorFără doar și poate, cele dintâi preocupate de promovarea producătorilor ar trebui să fie administrațiile locale, prin Direcția Piețelor, căci tehnica unei asemenea organizări nu are alt scop decât evitarea înșelării, la nesfârșit, a clientului. Până la urmă, piața efectuează un serviciu pentru consumator și trebuie să fie în slujba acestuia, să-l ajute să ia marfă de calitate și cât mai ieftină de la producătorii din România. Or, prin acest mod de organizare va sprijini și producătorul, și consumatorul, și locurile de muncă. Iar la sfârșit, se va ve-dea și diferența de preț dintre produ-cători și tot felul de intermediari la cine știe a câta mână…Iar dacă într-o piață nu există producători direcți, să existe un afiș în care să se menționeze acest lucru. De asemenea, în locul mercurialului de altădată, să se afișeze lista producătorilor la segmentul de piață respectiv, pentru a fi cunoscuți de toată lumea. Nu de alta, dar responsabilitatea unui comerț corect nu aparține doar comerciantului, ci în primul rând administrației piețelor. Plus că, în prezent, nu se eliberează bonuri și există mari semne de întrebare la capitolul evaziune fiscală.Circa 20 la sută producători!Șeful Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare Constanța, Ion Cio-banu, ne-a confirmat, din start, că numărul producătorilor direcți din marile piețe ale orașului este foarte, foarte mic față de cel al comercianților, undeva, în jurul a 20 la sută, dacă nu chiar mai puțin… A ținut să precizeze însă că, în prezent, în marile piețe există sectoare delimitate pentru miere, flori, nuci, unde vând în exclusivitate producătorii: „Cei câțiva producători care au rămas se pierd în marea de comercianți. Or, comercianții își aduc marfa de la diverse angrouri din Constanța și din alte zone. Legea îi obligă să pună pe etichetă atât prețul, cât și țara de origine, dar nu toți o fac. Și chiar dacă toți ar face aceste mențiuni,, oamenii și-au cam pierdut încrederea în corectitudinea lor și de aici apar suspiciunile” .„Vom trece la fapte!“Așa stând lucrurile, Ion Ciobanu s-a declarat receptiv la ideea departajării producătorilor de comercianți. Mai mult, ne-a dat asigurări că în cel mai scurt timp va da dispoziție administrației fiecărei piețe de pe raza orașului să menționeze pe un afiș, postat la vedere, lista cu toți producătorii veritabili din piața respectivă, atâția câți sunt ei, pentru ca apele să fie, în sfârșit, separate.Asociația Administratorilor de Piețe„Eu sunt foarte receptiv la orice idee bună, mai ales când este vorba despre sprijinirea adevăraților producători. Profit de această conjunctură pentru a vă spune că în februarie anul acesta, s-a constituit, la Sibiu, Asociația Adminis-tratorilor de Piețe, exact în ideea promovării producătorilor din România, dar nimeni n-a făcut sugestia asta. Promit că la prima întâlnire a membrilor asociației voi avansa această propunere, pentru a fi aplicată la scară largă!” – a conchis Ion Ciobanu.Cuget Liber solicită primăriilor din județ ca în toate piețele organizate să se facă o asemenea departajare.