Cât timp e valabil certificatul fiscal

„Am înțeles că e nevoie de certi-ficat fiscal la o vânzare de apartament. Dacă nu prezinți această hârtie, nu mai poți să vinzi sau e suficient să dai o declarație pe proprie răspundere, când se fac actele la notar? Câți ani e valabil certificatul fiscal?” – întreabă Lucia Smeu.v v vÎntr-adevăr, reglementările actuale obligă o persoană care dorește să vândă o proprietate imobiliară să dovedească, exact prin acest certificat fiscal, că acel bun pe care îl deține este liber de datorii. În fond, orice cumpărător are dreptul să intre în posesia unui document legal care să dovească inexistența unor datorii asupra bunurilor supuse vânzării.Valabilitate, 48 de ore! De precizat că un certificat fiscal se eliberează de către Primărie, la Direcția de Taxe și Impozite și, atenție, este valabil maximum 48 de ore. Nici nu se poate altfel, din moment ce pot interveni datorii asupra bunului supus vânzării în orice moment. Mai mult decât atât, trebuie știut că acest document nu se eliberează dacă impozitul nu este achitat la zi sau dacă proprietarul are amenzi neachitate. Tocmai de aceea, fără certificat fiscal, niciun notar nu va întocmi contractul de vânzare-cumpărare.Actele necesare pentru eliberarea certificatului fiscal sunt: extras de carte funciară la zi; copie de pe buletinul sau cartea de identitate a proprietarului, o cerere tip, plus achitarea unei taxe de timbru.