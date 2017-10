Cât te costă să deschizi o AFACERE CU JOCURI DE NOROC

Desfășurarea unor afaceri cu jocuri de noroc este permisă cu respectarea mai multor condiții, dar în niciun caz acestea nu pot funcționa în propria locuință.Disperați, fie din cauză că vechile afaceri au intrat în faliment, fie că, din pricina disponibilizărilor masive, nu mai au din ce să-și câștige existența, oamenii se gândesc și la oportunitatea deschiderii unei afaceri de jocuri de noroc: „Am avut o firmă, dar a trebuit să suspend activitatea, n-a mai mers... Știu pe cineva care are un club de pocker, dar cea mai mare grijă a lui e să evite controalele. El spune că afacerea e legală, dar după cât de stresat este, m-aș mira.L-am rugat să-mi explice și mie cum să deschid o afacere cu jocuri de noroc, dar m-a asigurat că el ponturi din astea nu vinde la nimeni. Am casă mare și m-am gândit să deschid la parter o afacere cu jocuri, dar să fie totul legal și să nu mă tem de controale. M-ar interesa cerințele pentru afacerea asta și de ce capital e nevoie. Cu mulțumiri, Ale-xandru C.”.Pasiune vecheÎn anii scurși de la Revoluție, în România s-au deschis multe cluburi private de jocuri de noroc în care se strâng jucători mai mult sau mai puțin profesioniști, toți legați de o mai veche pasiune pentru pocher a românilor. Ca unul care s-a învârtit în astfel de medii, cititorul nostru ne-a mărturisit că are cunoștințe care au pornit ca amatori, după care au ajuns să facă din acest joc „o a doua meserie”. Atâta vreme cât totul se derulează cu respectarea legii, bărbatul consideră că se poate mânca o pâine bună și din această afacere și fără să tremuri că vei fi controlat de oamenii legii: „Eu nu vreau să umblu cu șmecherii ca să mă îmbogățesc în trei zile, eu vreau să fiu corect și să-mi umplu timpul!”.Licența de organizareOrganizarea și exploatarea jocurilor de noroc presupun respectarea unei legislații clare. Astfel, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, ultimele modificări în materie de legislație s-au produs chiar în acest an: „Pentru cei interesați, în Monitorul Oficial nr. 545 din 2013 a fost publicată HG nr. 644 din acest an pentru completarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea acestui tip de afacere. De precizat că actul normativ introduce activitățile caracteristice cluburilor de poker în categoria activităților pentru care se poate solicita obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc”.Cât privește licența de organi-zare, aceasta se acordă individual și este valabilă pentru o perioadă de cinci ani de la data acordării. „Cei care au în vedere să des-chidă afaceri de acest tip trebuie să știe din start că licența este netransmisibilă” – a completat consilierul juridic, care a ținut să sublinieze că fiecărui organizator de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker i se acordă o singură autorizație de exploatare pentru locul în care se organizează și se desfășoară aceste activități. Actul normativ amintit mai sus face precizări și despre modelul Autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru această activitate.CerințeAtenție, jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza în imobile care nu au destinația de locuință, iar exploatarea jocurilor este permisă numai dacă spațiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru la oficiul registrului comerțului. De asemenea, aceste jocuri trebuie să se desfășoare în spații corespunzătoare, la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice.CosturiCât privește valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker, aceasta este de 50.000 de lei. În plus, este nevoie și de constituirea unui fond de garanție pentru fiecare loc autorizat în parte.